Salah, El-Hadari’nin rekorunu aştı… Şubayr ise Dünya Kupası’nı 16 yıl geriye götürdü

Mısır Milli Takımı oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’nda İran ile oynadıkları maçta dikkat çekici istatistikler kaydetti; Firavunlar ise tarihlerinde ilk kez turnuvanın ikinci turuna yükselmeyi başardı.

Mısır Milli Takımı, bu Cumartesi sabahı 7. grubun üçüncü turunda İran ile 1-1'lik değerli bir beraberlik elde ederek, gol farkıyla Belçika'nın ardından 5 puanla ikinci sırada yer aldı. Üç puanı bulunan Asya ekibi ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer alıp alamayacağını bekliyor.

İran maçında ilk 11'de yer alan Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası) 30. maçına çıktı ve “Stats Foot” ağının istatistiklerine göre, 29 maçta (bunlardan sadece biri Dünya Kupası'nda) forma giyen Essam El-Hadary'yi geçerek listede ikinci sıraya yerleşti.

Mahmud Hasan “Trezeguet” ise bugünkü maçta forma giyerek, eski yıldız Ahmed Hasan ile birlikte 32 maçla listenin zirvesinde eşitlendi; ancak “Şahin”in tüm maçları Afrika Uluslar Kupası’nda oynanmıştı.

Cuma günü turnuvanın ikinci turunda Avustralya karşısında forma giymesi halinde Trezeguet bu rekoru tek başına elinde tutacak; Salah ise forma giymesi durumunda bu rekora bir adım daha yaklaşabilir.

Öte yandan, "Opta" istatistiklerine göre, Mahmoud Saber, 5. dakikada Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golünü attı ve bu golle, bu yılki turnuvanın açılış maçında Belçika'ya karşı 20. dakikada attığı golle rekorun sahibi olan İmam Aşur'u geride bıraktı.

Mısır'ın kalecisi Mustafa Şubayr ise ilk yarıda İran kaptanı Mehdi Taremi'nin penaltısını kurtararak Dünya Kupası'nda nadir görülen bir rekora katkıda bulundu.

"Stats Foot" ağına göre, bu, turnuvanın bu yılki edisyonunda üst üste kaçırılan üçüncü penaltı vuruşu oldu; bu durum, 2010 edisyonundan beri yaşanmamıştı.

Tarmi'den önce, bu turnuvada Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Avusturya karşısında, Norveçli Strand Larsson ise Fransa karşısında penaltı kaçırmıştı.

Ayrıca Şubayr, Dünya Kupası’nda penaltı kurtaran tek Mısırlı kaleci olan El-Hadari’nin rekoruna ulaştı.