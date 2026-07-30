İtalyan transfer gazetecisi Nicolò Schira’nın perşembe sabahı aktardığına göre Anass Salah-Eddine, Olympiakos’a imza atmak üzere. Yunan kulübü, sol bek için sekiz milyon euro ödeyecek.

Çarşamba günü Salah-Eddine’in AS Roma’dan ayrılabileceği ve Olympiakos’un Fas millî oyuncusuna ilgi duyduğu zaten ortaya çıkmıştı.

Bir gün sonra Yunan kulübü, hem Romalılarla hem de oyuncunun kendisiyle çok hızlı şekilde anlaşmaya vardı. Salah-Eddine, 2030’un ortasına kadar sözleşme imzalayacak.

Bu haber bu kadar dikkat çekici, çünkü Salah-Eddine kısa süre önce AS Roma’nın satın alma opsiyonunu kullanmasını isteyen PSV’ye imza atmamaya karar vermişti. Sol bek, geçen sezonun ikinci yarısında PSV’deki kiralık döneminde oldukça etkileyici bir performans sergilemişti.

Salah-Eddine, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi ve güçlü performanslarıyla kazanılan lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Buna rağmen Amsterdamlı oyuncu Eindhoven’da kalmak istemedi ve şansını İtalyan kulübünde denemek istedi, ancak bu plan gerçekleşmeyecek.

Olympiakos’ta ise Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı bulacak. Olympiakos Avrupa’nın on birinci ligindeki ikinci dünya olduğu için kulüp, Devler Ligi elemelerinde önce NEC ile karşılaşacak, ardından grup aşamasına ulaşmak için bir eşleşmeyi daha kazanması gerekecek.