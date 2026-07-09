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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Çeviri:

Salah-Eddine, Fas’ın Fransa ile oynayacağı kritik maçta ilk 11’de yer alacak

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası

Fas, Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde şampiyonluk favorisi Fransa ile karşılaşacak. Fas milli takımının kadrosu, teknik direktör Mohamed Ouahbi tarafından açıklandı. Boston’un Foxborough kentinde oynanacak maç saat 22:00’de başlayacak. Anass Salah-Eddine, sol bek pozisyonunda ilk 11’de yer alacak.

Ismael Saibari, Kanada ile oynanan sekizinci final maçında (0-3) hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış ve birçok antrenmanı kaçırmak zorunda kalmıştı. Ouahbi risk almıyor ve PSV'den ayrılan orta saha oyuncusu ve forvet olan Saibari'yi Fransa maçında yedek kulübesinde tutuyor; forvet pozisyonunda ise Brahim Díaz onun yerine oynayacak.

Bono, Fas kalesinde yer alırken, Noussair Mazraoui, Issa Diop'un yanında stoper olarak ilk 11'de yer alıyor ve çok beğenilen Ayyoub Bouaddi orta sahada kontrolü sağlamaya çalışacak. Paris Saint-Germain'in yorulmak bilmeyen sağ bekçisi Achraf Hakimi de tüm gözlerin üzerinde olacak. Chemsdine Talbi ise sağ kanatta maça başlayacak.

Fas, bu Dünya Kupası'nda şimdiden yedi gol atan Kylian Mbappé'yi göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. Yıldız oyuncunun arkasında ise hareketli Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Désiré Doué'den gelen tehlike var.

Fransa kadrosu: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé

Fas'ın ilk onbiri: Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Díaz. 

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