Salah, Dünya Kupası tarihine Roger Milla'nın yanına adını yazdırdı

2026 Dünya Kupası 7. Grup maçları kapsamında Lumin Stadyumu'nda 1-1 berabere biten Mısır ve Belçika milli takımları arasındaki karşılaşma, birçok dikkat çekici rakam ve istatistikle dikkat çekti.

Fransız "Stats Foot" ağı, Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aramaya devam ettiğini belirtti ve bu konuda Mısır'ı sadece 9 maçta galibiyet alamayan Honduras milli takımının geride bıraktığını, Firavunlar'ın ise 8 maçta galibiyet alamadığını kaydetti.

Ağ ayrıca, maç sırasında Mohamed Salah'ın elde ettiği başarıya da dikkat çekti. 34 yaş 0 gün ile, 1 Temmuz 1990'da 38 yaş 42 gün iken İngiltere karşısında asist yapan Kamerunlu efsane Roger Milla'dan bu yana Dünya Kupası'nda gol pası veren en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.

Buna karşılık, Belçika milli takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki güçlü performansını sürdürdü. "Stats Foot", takımın bu aşamada oynadığı son 16 maçta sadece bir yenilgi aldığını, 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde ettiğini Tek mağlubiyetini ise 27 Kasım 2022'de Fas'a karşı 0-2'lik skorla almıştı.