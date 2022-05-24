Salah, Dembele ya da parayı elde tutmak - Mbappe'nin 'ihanetine' uğrayan Real Madrid şimdi ne yapacak?

Real Madrid başkanı Florentino Perez, teklifini reddederek havayı buz kestiren Kylian Mbappe'ye kibarca "Yolun açık olsun" demekle yetindi.

Yoksa ortalığı ateşe veren mi demeliydik?

Perez iki yıldır Mbappe'yi Madrid'e getirmek için uğraşıyor. Geçen yaz PSG'nin 220 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından bu kez hedefe çok yaklaşmıştı.

Çocukluğunda Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gören Mbappe, Real Madrid ile şartlarda anlaşmıştı. PSG ise Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Mbappe'ye giderek çılgınlaşan teklifler sunmaya devam etti.

Sonunda onu ikna etmeyi başardılar. Herkesin bir fiyatı vardır.

Mbappe'nin imza attığı üç yıllık sözleşme ona ciddi bir servet ve önemli bir güç kazandıracak. Real Madrid'in bile sunamadığı ya da sunmak istemediği paralar ve ayrıcalıklar söz konusu.

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Madrid çevrelerinde öfke hakim.

El Chiringuito sunucusu Josep Pedrerol tepkisini şu sözlerle dile getiriyor:

"Mbappe'nin Real Madrid'e ihanet ettiği çok açık. PSG kazandı. Katar kazandı. Bu sinir bozucu. Madrid taraftarları kızgın, Barçalılar ise belki de sevinçli. Real Madrid'e bir yıl boyunca neden 'evet' dedi?"

Orta saha oyuncusu Fede Valverde, Twitter'daki paylaşımında doğrudan Mbappe'yi hedef almasa da bir imada bulundu.

"Madrid'de oynamak herkesin sahip olamayacağı bir ayrıcalıktır."

Öte yandan, Barcelonalı oyuncuların mesaj grubunda; Mbappe'nin Real Madrid'i geri çevirmesinin 'neredeyse bir şampiyonluğa bedel' olduğu konuşuluyor."

Real Madrid öfkeyi bir kenara bırakıp bu noktadan sonra ne yapılması gerektiğine odaklanacak.

İlk olarak, 14. Şampiyonlar Ligi kupası için Cumartesi günü Paris'te Liverpool'la karşılaşacaklar. Kupayı Fransa'nın başkentinde, Mbappe'nin evinde kaldırmak onlar için güzel bir ilk adım olur.

Ardından Perez bu yaz flaş bir transfer yapıp yapmayacağına karar vermek zorunda. Son yedi-sekiz yılda gayet iyi sonuçlar veren, genç oyunculara ve orta ölçekli transferlere ağırlık veren stratejiyi de sürdürebilirler.

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Madrid büyük oynamaya karar verirse, Perez gözünü Liverpool'un iki yıldızı Mohamed Salah ve Sadio Mane'ye çevirecek.

İki oyuncunun sözleşmesi de 2023'te bitiyor. Yani Liverpool bu yaz onlarla kontrat yenilemek zorunda. Aksi halde bir yıl sonra onları bedavaya kaybedebilirler. Diğer seçenek ise hala vakit varken ikiliyi satıp gelir elde etmek.

Diogo Jota ve Ocak ayında transfer edilen Luis Diaz gelecek adına ümit veriyor. Liverpool iki yıldızın birinden vazgeçmeyi düşünebilir, yine de ideal senaryo ikisinin de takımda kalması.

Madrid'de dostları bulunan Mane'nin adı daha önce de Real ile anılmıştı. Salah ise; ortada Karim Benzema'nın, solda Vinicius Junior'ın oynadığı Real Madrid'de sağ kanat için kusursuz bir aday.

Bir diğer opsiyon ise ülke içinde. Barcelona'yla sözleşmesi bu yaz bitecek olan Ousmane Dembele dünyanın en fazla pozisyon yaratan kanat oyuncusu.

Dembele'nin Barça'dan ayrıldığı takdirde PSG'ye gitmesi bekleniyordu, fakat Mbappe'yi elinde tutan Fransız kulübünün ona ihtiyacı kalmadı.

Dembele, Luis Figo ile aynı yoldan gidip ezeli rakibin saflarına geçerse Barcelona taraftarları bunu affedilmez bir ihanet olarak görecek. Fakat Madrid ekibi Fransız oyuncuya istediği maaşı rahatlıkla ödeyebilir, Barcelona'nın ise bunu yapacak gücü yok.

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Üçüncü seçenek sağ kanadı Rodrygo'ya emanet edip, son yıllardaki 'akıllıca transferleri' devam ettirerek diğer mevkileri güçlendirmek.

Listede yer akan Aurelien Tchouameni, Casemiro'nun yerini doldurabilecek bir oyuncu. Monacolu yıldızın Real Madrid'e bedeli yaklaşık 60 milyon euro olacak. Perez'in aradığı 'yıldız' olmasa da önemli bir oyuncu ve iyi bir yatırım.

Valverde ve Eduardo Camavinga'yı kadrosunda bulunduran Real Madrid; böylece birlikte üç Şampiyonlar Ligi kazanmış, efsanevi Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro üçlüsünün yerini dolduracak ekibi tamamlamış olacak.

Bu sezon La Liga'yı kazanan, Devler Ligi'nde ise Mbappe'nin takımı PSG'yi, son şampiyon Chelsea'yi ve Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid için bu başarılar önemli bir teselli kaynağı.

Benzema-Vinicius ikilisi 2021/22 sezonunda karşılaştıkları her rakibi darmadağın etti. Benzema 35 yaşına gelmesine rağmen formunu gittikçe yükseltiyor ve bu ikilinin gelecek sezon da hücumu sürükleyeceğini varsayabiliriz.

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Madrid için en iyi seçenek, gururunu çiğnemeyi göze alarak Mbappe'nin yeni kontratının bitmesi için 2025'e dek beklemek olabilir. Perez'in sakin tavrı en azından bu ihtimali masada bıraktı.

Bir dönem Real Madrid forması da giyen Angel Di Maria, PSG'deki takım arkadaşı Kylian Mbappe için şunları söylüyor:

"Bence doğru kararı verdi, daha genç ve Madrid'e gitmek için vakt var. İlerde nereye isterse gidebilir."

"2025 mi? Madrid'deki insanlar karmaşıktır, Bernabeu zor bir yer, ama onların gönlünü kazanabilecek yeteneğe sahip."

Madrid için durumu yumuşatan bir nokta, Mbappe'nin en azından Real dışında bir takıma gitmeyip PSG'de kalmış olması.

Daha zorlu liglerde fiziksel ve mental olarak kendini tüketmek yerine, Fransa'da bir süre daha kalmak Mbappe'nin kariyerini de uzatabilir.

Belki de 2025'te başka oyuncular öne çıkacak ve Mbappe'nin albenisi azalacak. Yine de; Madrid'e gitmemiş ve Paris'te kalmış olsa bile Mbappe'nin yıldızını daha fazla parlatacağını düşünenlerin sayısı hayli fazla.

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine Mbappe'yle karşılaşmak yaralarına tuz basabilir. Fakat Madrid acı verici olsa da bu hayal kırıklığına takılıp kalmamalı.

Eğer Mbappe'nin karşısına çıkmaları gerekecekse, bunu Avrupa'nın kralı olarak yapıp, ona neyin parçası olmaktan yoksun kaldığını göstermek isteyecekler.