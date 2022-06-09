Salah, De Bruyne'yi geçerek PFA Yılın Oyuncusu seçildi - Kadınlarda ise ödül Kerr'e gitti

Liverpool'un yıldızı Premier Lig'de gol kralı ve asist kralı olarak tamamladığı sezonun ardından ödüle layık görüldü.

Mohamed Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından erkeklerde 2022'nin en iyi oyuncusu seçildi. Kadınlarda ise ödül Süper Lig şampiyonu Chelsea'den Sam Kerr'ün oldu.

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'yi geride bırakan Salah bu ödülü kariyerinde ikinci kez kazandı.

Adaylar arasında Cristiano Ronaldo ve Harry Kane ile birlikte Salah'ın takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane de yer aldı.

Salah ikinci kez zirvede

Mısırlı oyuncu, aktif ve eski futbolcuların oylarıyla belirlenen ödülü 2017/18 sezonunda da kazanmıştı.

Premier Lig'de Altın Ayakkabı'yı Heung-min Son'la paylaşan Salah, Yılın Oyun Kurucusu ödülüne de layık görüldü

Tarihte iki kez PFA Yılın Oyuncusu seçilen dokuzuncu oyuncu olan Salah; Ronaldo, De Bruyne, Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Gareth Bale, Lucy Bronze ve Fran Kirby'nin yer aldığı prestijli listeye katıldı.

Salah PFA Yılın Oyuncusu ödülünü aldıktan sonra neler söyledi?

"Gerek bireysel, gerek takım halinde ödül kazanmak büyük bir onur. Çok mutlu ve gururluyum."

"Bu ödülü almak gerçekten harika, çünkü oylamayı futbolcular yapıyor. Ne kadar sıkı çalıştığımın ve bunun karşılığını aldığımın bir kanıtı."

"Evimde ödülleri koyduğum bir vitrin var, orada yeni bir ödül için yer açtım. Hep yeni kupaların geleceğini düşünerek boş yer ayırıyorum."

"Yaşınız ilerledikçe futboldan beklentileriniz netleşiyor. Ben sadece keyif almaya ve takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. 'En İyi Oyun Kurucu' ödülünü bu sayede kazandım. Oyun içindeki farkındalığım arttıkça etrafımdaki oyuncuları yukarı çekmeye çalışıyorum."

Kadınlarda ödülün sahibi Kerr

Chelsea'nin santraforu Sam Kerr kariyerinde ilk kez PFA Yılın Oyuncusu seçildi ve bu ödülü alan ilk Avustralyalı oyuncu oldu.

20 golle 2021/22 Kadınlar Süper Ligi'nde gol kralı olan Kerr, takımını lig ve kupa şampiyonluğuna taşıdı. Kerr, FA Cup finalinde Manchester City ağlarını iki kez havalandırmıştı.