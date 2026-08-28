24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

Çeviri:

Salah Avrupa şokunun ardından sessizliğini bozdu: Söylediklerim sadece bir slogan değil

M. Salah
Trabzonspor
Konferans Ligi
Ligi Europa
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Firavun meydan okuyor

Mısırlı Mohamed Salah, Trabzonspor'un Macar Ferencvaros karşısında ilk ve rövanş maçlarında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yükselememesinin ardından sessizliğini bozdu.

Trabzonspor, kendi sahasında ve taraftarının önünde oynadığı ilk maçı 1-0 kaybetmiş, dün perşembe günkü rövanş maçında ise 4-0'lık şok bir yenilgi almıştı.

Salah, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Kariyerimde hiçbir şey asla kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır ve ben bunları nasıl motivasyona ve şampiyonluklara dönüştüreceğimi öğrendim."

Trabzonspor'un Türkiye Ligi maçlarının biletleriBiletini şimdi al!

Şöyle devam etti: "Trabzonspor benim takımım ve ben bu projenin gönülden bir parçasıyım. Dünkü gece bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve başarabileceğimize, hedeflerimize ulaşacağımıza gerçekten inanıyorum."

Süper Lig
Amed SFK crest
Amed SFK
AMS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Mısırlı yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "(Buraya kazanmak için geldim) sözü benim için sadece bir slogan değil."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin