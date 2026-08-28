Salah Avrupa şokunun ardından sessizliğini bozdu: Söylediklerim sadece bir slogan değil

Mısırlı Mohamed Salah, Trabzonspor'un Macar Ferencvaros karşısında ilk ve rövanş maçlarında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yükselememesinin ardından sessizliğini bozdu.

Trabzonspor, kendi sahasında ve taraftarının önünde oynadığı ilk maçı 1-0 kaybetmiş, dün perşembe günkü rövanş maçında ise 4-0'lık şok bir yenilgi almıştı.

Salah, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Kariyerimde hiçbir şey asla kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır ve ben bunları nasıl motivasyona ve şampiyonluklara dönüştüreceğimi öğrendim."

Şöyle devam etti: "Trabzonspor benim takımım ve ben bu projenin gönülden bir parçasıyım. Dünkü gece bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve başarabileceğimize, hedeflerimize ulaşacağımıza gerçekten inanıyorum."

Mısırlı yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "(Buraya kazanmak için geldim) sözü benim için sadece bir slogan değil."



