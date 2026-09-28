Bir oyuncuyu korumak için alınan kararlar vardır, bir de kararın kendisini korumaktaki kafa karışıklığının boyutunu ortaya koyan kararlar vardır; işte Muhammed Salah ile Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır Milli Takımı teknik heyeti arasında yaşanan krizde olan da tam olarak buydu.

Mısır Milli Takımı teknik heyetinin, sentetik çim üzerinde sakatlanma riskinden korumak gerekçesiyle Muhammed Salah'ı bir maçta dinlendirme kararının ardından, gerekçe ilk bakışta mantıklı göründü; zira Mısır futbol tarihinin en önemli oyuncusunun sağlığı tartışmasız bir önceliktir.

Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki Güney Sudan maçında kadro dışı bırakıldı; çünkü Juba'daki stadın zemini sentetik çimdi ve bu, "Cabalaya"nın (Mısır Futbol Federasyonu) açıkladığına göre Hüsam Hasan liderliğindeki teknik heyetle "onu korumak" amacıyla önceden yapılan bir mutabakat çerçevesindeydi.

Aynı şey, Nuakşot'taki sentetik zeminli statta oynanan Moritanya ile Cape Verde maçında (Ekim 2024) da yaşanmıştı; o dönem Liverpool'un sağlık ekibi sırt ve diz sakatlıklarının tekrarlanmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti. Ancak Trabzonspor aynı şeyi talep etmedi, o halde neden aynı karar alındı?

Dolayısıyla Kahire'de mantıklı görünen şey, Avrupa'da çok utandırıcı bir hale gelebilir. Gelin tabloyu sakince açıklayalım.

Türkiye Süper Lig'inde sentetik çim üzerinde oynayan tek bir takım bile yok, sahaların tamamı doğal çim. İşin ilginç yanı, gerçek sınav Türkiye'den değil, Avrupa'dan gelecek.

Herkesin Avrupa Konferans Ligi'ndeki yolculuğunu takip ettiği Trabzonspor; Freiburg, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya takımlarıyla karşılaşacak. Bunların arasında Finlandiyalı KuPS, tamamen sentetik çimle kaplı olan "Väre Arena" sahasında oynuyor.

İşte işin can alıcı noktası burası. Trabzonspor'un kendisi, resmi bir Avrupa turnuvasında sentetik çim üzerinde oynamak zorunda kalacak. Peki çekilecek mi? Elbette hayır. Modern futbol bu zeminlerle bir arada yaşıyor ve UEFA'nın kendisi de bunları onaylıyor.

İşte burada, doğru bağlamına oturtulmayı hak eden Salah meselesine geri dönüyoruz.

Muhammed Salah, Basel'den Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'a uzanan kariyeri boyunca, bazı Avrupa eleme maçlarında onlarca kez sentetik çim üzerinde oynadı.

Arşive dönüldüğünde, Salah'ın özellikle sentetik çim nedeniyle yaşadığı belgelenmiş tek bir sakatlığı bile bulunmuyor. Bu nedenle Mısır Milli Takımı'nın kararı geçmiş bir sakatlığa değil, "olası bir riske" dayandırılmıştı.

Ve açıkça söylenmeyip ima edilen soru şu: Ya Salah - ya da onun çapındaki herhangi bir yıldız - önümüzdeki hafta kulübüyle Avrupa'da sentetik bir sahada oynarsa? Ya Trabzonspor tüm yıldızlarıyla, hiçbir gürültü koparmadan Finlandiya'da sahaya çıkarsa?

İşte o zaman Mısır Federasyonu utandırıcı bir soruyla karşı karşıya kalacak: Sentetik çim, resmi bir maçta milli takım kaptanını dinlendirmeyi gerektiren bir tehlikeyken; aynı oyuncunun dünyanın en önemli turnuvalarında üzerinde oynadığı onaylı ve güvenli bir zemin nasıl olabilir?

Futbol Federasyonu'nun Salah'ın sağlığına gösterdiği özeni sorgulamıyoruz, ancak koruma ölçütünü sorguluyoruz; gerçek koruma, yoruma kapı aralayan seçici bir kararla değil, net bir tıbbi protokolle olur.

Muhammed Salah'ın Mısır Milli Takımı kampından ayrılmasının bir başka boyutu daha var; bunun sonucunda yarın salı günü oynanacak Güney Sudan maçında forma giymeyecek olması söz konusu. Peki kampın kapanışında Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanan Güney Afrika maçında da yer almayacak mı?

Bugün futbol çimin türüne göre değil, gerekçenin gücüne göre oynanıyor; eğer Salah Avrupa'da sentetik zemin üzerinde oynarsa - ki bu sezon bu ihtimal oldukça yüksek - Kahire'de dile getirilen gerekçe, ilk Avrupa sınavında çökecektir.







