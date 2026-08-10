18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Salah TrabzonsporGetty Images

Çeviri:

Salah aracılığıyla: Trabzonspor'un Suudi Hilal yıldızını kadrosuna katma teklifinin detayları

Transfers
D. Nunez
Al Hilal
M. Salah
Trabzonspor
Premier Lig
Uruguay
Mısır

Yeniden birleşme transferi

Trabzonspor kulübü, transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birini sonuçlandırmak için son saatlerde girişimlerini yoğunlaştırıyor. Uruguaylı forvet Darwin Nunez, futbol dünyasının gündemine oturan bir kiralık transfer anlaşmasıyla Suudi Al Hilal'den Türk ekibinin formasını giymeye çok yaklaştı.

Trabzonspor'un Türkiye Ligi maçlarının biletleriBiletini şimdi satın al!

Türk sitesi "61saat"e göre, görüşmeleri doğrudan başkan Ertuğrul Doğan ve yardımcısı İbrahim Şahinkaya başkanlığındaki kulüp yönetimi yürütüyor. Son günlerde Al Hilal yönetimiyle temaslarını yoğunlaştıran ikilinin görüşmelerinin, nihai bir anlaşmaya doğru son derece olumlu ilerlediğine dair işaretler bulunuyor. Trabzonspor'un oyuncunun kiralanması karşılığında 8 milyon euroluk bir ödeme planı sunmasının ardından görüşmeler şu anda anlaşmanın mali formülü etrafında yoğunlaşıyor.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Süper Lig
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Görüşleri yakınlaştırmada beklenmedik bir etkenin belirleyici rol oynadığı anlaşılıyor: Mohamed Salah. Nunez'in, Liverpool'da uzun süre yan yana oynadığı eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelme ihtimali, Uruguaylı forvetin Türk teklifine olumlu bir tavır sergilemesinde büyük bir etkiye sahip oldu.

Yabancı basındaki haberler, Nunez'in Trabzonspor'a transferinin artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu ve oyuncuyla ön anlaşmayı sağlayan Türk kulübünün şimdi Suudi tarafıyla kalan son askıdaki noktaları çözmeye çalıştığını doğruluyor. Dosyanın, ister onay ister ret olsun, bu hafta içinde nihai olarak kapanması bekleniyor.

Suudi Roshn Ligi maçlarının biletleriBiletini şimdi satın al!

Bu girişim, 26 yaşındaki forvetin Al Hilal ile geçirdiği istikrarsız bir sezonun ardından geliyor. Oyuncu; Suudi Profesyonel Ligi, AFC Elit Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası olmak üzere çeşitli kulvarlarda 24 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol atıp 5 asist yaptı. Ancak yabancı oyuncu kayıt yönetmelikleri nedeniyle ligdeki 21. haftadan itibaren 15 hafta boyunca sahalardan uzak kaldı; bu düzenlemeler kendisinin oynamasını engelledi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin