Trabzonspor kulübü, transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birini sonuçlandırmak için son saatlerde girişimlerini yoğunlaştırıyor. Uruguaylı forvet Darwin Nunez, futbol dünyasının gündemine oturan bir kiralık transfer anlaşmasıyla Suudi Al Hilal'den Türk ekibinin formasını giymeye çok yaklaştı.

Türk sitesi "61saat"e göre, görüşmeleri doğrudan başkan Ertuğrul Doğan ve yardımcısı İbrahim Şahinkaya başkanlığındaki kulüp yönetimi yürütüyor. Son günlerde Al Hilal yönetimiyle temaslarını yoğunlaştıran ikilinin görüşmelerinin, nihai bir anlaşmaya doğru son derece olumlu ilerlediğine dair işaretler bulunuyor. Trabzonspor'un oyuncunun kiralanması karşılığında 8 milyon euroluk bir ödeme planı sunmasının ardından görüşmeler şu anda anlaşmanın mali formülü etrafında yoğunlaşıyor.

Görüşleri yakınlaştırmada beklenmedik bir etkenin belirleyici rol oynadığı anlaşılıyor: Mohamed Salah. Nunez'in, Liverpool'da uzun süre yan yana oynadığı eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelme ihtimali, Uruguaylı forvetin Türk teklifine olumlu bir tavır sergilemesinde büyük bir etkiye sahip oldu.

Yabancı basındaki haberler, Nunez'in Trabzonspor'a transferinin artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu ve oyuncuyla ön anlaşmayı sağlayan Türk kulübünün şimdi Suudi tarafıyla kalan son askıdaki noktaları çözmeye çalıştığını doğruluyor. Dosyanın, ister onay ister ret olsun, bu hafta içinde nihai olarak kapanması bekleniyor.

Bu girişim, 26 yaşındaki forvetin Al Hilal ile geçirdiği istikrarsız bir sezonun ardından geliyor. Oyuncu; Suudi Profesyonel Ligi, AFC Elit Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası olmak üzere çeşitli kulvarlarda 24 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol atıp 5 asist yaptı. Ancak yabancı oyuncu kayıt yönetmelikleri nedeniyle ligdeki 21. haftadan itibaren 15 hafta boyunca sahalardan uzak kaldı; bu düzenlemeler kendisinin oynamasını engelledi.