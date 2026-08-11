Salah'a takım arkadaşı mı? Paredes'ten Trabzonspor'a şok: Önce Arjantin

Yeni sezonda rekabetin dengelerini altüst etmeye kararlı görünen Türk kulübü Trabzonspor'un koridorlarında gelişmeler hızla ilerliyor. Kulüp, yaz transfer döneminde hücum ve orta saha hattında iddialı hamlelerle piyasaya güçlü bir giriş yaptı.

Türk "61saat" sitesi, Trabzonspor'un Muhammed Salah transferiyle kadrosunu güçlendirmesinin kısa bir süre ardından Uruguaylı forvet Darwin Nunez dosyasında da önemli bir ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

Siteye göre Trabzonspor, Nunez ile 8 milyon euro karşılığında ilkesel bir anlaşmaya vardı ve transferin resmi olarak sonuçlanması önümüzdeki birkaç saat içinde bekleniyor.

Site, oyuncunun Türk kulübünün teklifini kabul ettiğini, tek engelin ise mevcut kulübü Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in maaşının bir kısmını üstlenmeyi onaylaması olduğunu ve bu kararın bugün açıklanmasının beklendiğini vurguladı.

Al Hilal'in yanıtının olumlu gelmesi durumunda transferin resmi açıklamasının yarın yapılması bekleniyor. Böylece takım taraftarları için en çok beklenen transferlerden biri sonuçlanmış olacak.

27 yaşındaki Nunez dikkat çekici bir gol istatistiğine sahip. Profesyonel kariyeri boyunca 306 maça çıkan oyuncu bu maçlarda 117 gol atıp 51 asist yaparak ağır toplu bir hücum takviyesi olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Türk sitesi, Trabzonspor yönetiminin orta saha dosyasında girişimlerinin sekteye uğradığını, Boca Juniors'ın yıldızı Arjantinli Leandro Paredes ile yürütülen görüşmelerin başarısız olduğunu aktardı.

Türk sitesi, Arjantin gazetesi "Ole"ye dayandırdığı haberinde, oyuncuya yakın kaynakların, Paredes'in Dünya Kupası'ndaki son parlak performansının ismini yeniden güçlü bir şekilde Avrupa transfer piyasasının gündemine taşıdığını ve bunun birçok kulübün dikkatini çektiğini teyit ettiğini belirtti.

Ancak aynı kaynaklar geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koyarak, Paredes'in şu an için Arjantin'de kalıcı olarak kalmaya ve istikrar sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı. Bu da oyuncunun Türkiye Ligi'ne transferinin kapısını kapatmış oldu.

Tamamlanmak üzere olan bir transfer ile suya düşen bir başkası arasında Trabzonspor, sezon başlamadan ihtiyaçlarını gidermek için yoğun hamlelerini sürdürüyor.