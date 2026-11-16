Mısır Milli Takımı oyuncuları ve Ali Maher liderliğindeki teknik ekip, yarın salı günü Malavi ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri 4. hafta maçı öncesinde yıldız oyuncu Mohamed Salah için kutlama yaptı.

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Mısır Futbol Federasyonu, sosyal medyadaki resmi hesaplarından Salah'ın üzerinde 70 rakamı bulunan bir "pasta" tuttuğu fotoğrafları paylaştı. Bu rakam, tüm uluslararası gollerini hesaba katan istatistiklere göre Mısır kaptanının milli formayla attığı gol sayısına işaret ediyordu.

Kutlama, Salah'ın rekoru etrafında yaşanan tartışmanın gölgesinde gerçekleşti. Pek çok kişi, Salah'ın geçen cuma günü Malavi karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette iki gol atarak gol sayısını 70'e çıkardığını ve Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hossam Hassan'a ait önceki rekoru (69 gol) geride bırakarak Mısır Milli Takımı'nın tarihi golcüsü olduğunu düşünmüştü.

Ancak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan rakamlar, milli takımın tarihi golcüsünün kim olduğu konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi . FIFA'nın resmi internet sitesi Salah'a ilişkin verilerini güncelleyerek oyuncunun uluslararası gol sayısının 70 değil 68 olduğunu teyit etti. Bu da FIFA'nın kabul ettiği istatistiklere göre Hossam Hassan'ın 69 golle zirvedeki yerini koruduğu anlamına geliyor.

İstatistiki karmaşanın kökeni, Mısır Milli Takımı'nın Mart 2013'te, bugün Esvatini adıyla bilinen Svaziland ile oynadığı hazırlık maçına dayanıyor. Salah, 10-0 sona eren o karşılaşmada iki gol atmıştı. Ancak Mısır'ın çok sayıda oyuncu değişikliği yapması nedeniyle maç, birinci kategori resmi uluslararası maç olarak kabul edilme şartlarını karşılamadı ve bu iki gol FIFA kayıtlarında Salah'ın hanesine yazılmadı.

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İşin ilginç yanı, FIFA'nın geçen haziran ayında yayımladığı bir raporda Salah'ın Malavi maçı öncesinde 68 uluslararası gole ulaştığı belirtilmişti. Ne var ki site daha sonra maç öncesi rakamı 66'ya düşürdü ve kaptanın gol sayısı attığı iki golün ardından 68 olarak güncellendi. Bu durum, doğru rakam konusunda taraftarlar ve medya arasında geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

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Öte yandan Trabzonspor oyuncusu, geçen Malavi maçının ardından sosyal medya hesaplarından üzerinde 70 rakamı bulunan bir görsel paylaşarak Mısır formasıyla elde ettiklerinden duyduğu gururu dile getirdi.

Görünen o ki Salah, FIFA'nın uluslararası maçları kabul etme kriterlerine dair tartışmalardan uzak durarak tüm gollerini hesaba katan istatistiklere göre milli takımdaki toplam gol sayısını kutlamayı tercih etti. Üstelik istatistik kaynakları resmi rakam konusunda ayrışsa da 70 gole ulaşmak, kaptanın kariyerinde olağanüstü bir başarı olmaya devam ediyor.

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Bu kutlama, Malavi ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde geldi. Bu karşılaşma, Salah'a gol atmayı sürdürmesi ve tartışmayı sona erdirmeye bir adım daha yaklaşması için yeni bir fırsat sunuyor. Salah'ın FIFA kayıtlarına göre Hossam Hassan'ın rekoruna ulaşmak için bir gole, onu geride bırakıp resmi uluslararası istatistiklerde zirveye tek başına yerleşmek için ise iki gole ihtiyacı var.

Milli takım cephesinde ise Mısır, Kahire'de alınan 5-0'lık galibiyetin ardından maça yüksek moralle çıkacak. Bu sonuç, birkaç gün önce görevinden ayrılan Hossam Hassan'ın yerine takımın başına geçen Ali Maher'e yeni görevinde kusursuz bir başlangıç yapma imkânı verdi. Söz konusu teknik değişiklik, milli takımda art arda yaşanan gelişmelerin ortasında gerçekleşti.

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Mısır, üç maçta topladığı 7 puanla B Grubu'nda zirvede bulunuyor ve ikinci sıradaki Angola ile puanları eşit. Malavi, liderin dört puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken Güney Sudan puansız şekilde son sırada. Bu tablo, yarınki maçı Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası finallerine erkenden katılımını garantilemesi için önemli bir fırsat haline getiriyor.

Maçın önemi, galibiyetin Mısır'ın puanını 10'a çıkaracak ve Malavi ile arasındaki fark açıldığı için elemelerin bitimine iki maç kala turnuvaya katılımı resmen garantileyecek olmasından kaynaklanıyor. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar, 2027'de Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanacak.

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Salah için düzenlenen kutlama ayrıca özel bir anlam taşıyor. Zira son dönemde Salah ile Hossam Hassan arasındaki ilişkide gerginlik yaşanmıştı. Salah, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Angola maçında oyundan alınmış, ardından milli takım kampından ayrılarak bir sonraki maçta forma giymemişti. İki taraf arasında anlaşmazlık olduğuna dair haberler gelirken Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri durumu yatıştırmak için devreye girmişti.

Mısır Futbol Federasyonu, son olayları değerlendirdikten sonra Hossam Hassan'ın görevden ayrıldığını ve yerine Ali Maher'in getirildiğini açıklamıştı. Böylece eski teknik direktör ile milli takım kaptanı arasındaki ilişkide gerginliğin yaşandığı bir dönem sona erdi. Mevcut atmosfer ise yeni teknik ekibe soyunma odasında istikrarı yeniden sağlama fırsatı sunuyor.