Salah (33) ve Ngumoha (17), Anfield'da galip gelen Liverpool'u sırtladı

Liverpool nihayet yeniden galibiyetin tadını çıkardı. Üç maçlık yenilgi serisinin ardından Arne Slot'un takımı Cumartesi akşamı Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Golleri Rio Ngumoha ve Mohamed Salah attı.

Liverpool'da iki Hollandalı oyuncu ilk on birde yer aldı. Virgil van Dijk stoperde, Cody Gakpo ise forvette oynadı. Ryan Gravenberch ise yedek kulübesinde yer aldı. Çarşamba akşamı Paris Saint-Germain'e karşı (0-2 mağlubiyet) 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmak zorunda kalan Salah da ilk on birde yer aldı.





Maçın ilk dakikalarında her iki takım da birkaç fırsat yakaladı, ancak Liverpool açık ara daha iyi olan takımdı. Ancak ilk büyük fırsat Fulham'dan Harry Wilson'a ait oldu, ancak top Giorgi Mamardashvili'nin kalesinin hemen üzerinden dışarı çıktı.

Birkaç dakika sonra The Reds, Ngumoha'nın golüyle öne geçti. Henüz 17 yaşındaki bu üst düzey yetenek, sol kanattan içeri girip topu ağlara gönderdi. Böylece, Anfield'da oynanan bir Premier League maçında Liverpool formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

Hemen ardından ev sahibi takım skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası içindeki topu Gakpo kontrol etti ve Salah'a pas verdi. Mısırlı oyuncu tereddüt etmedi ve topu kontrol etmeden uzak köşeye gönderdi.

İkinci yarıda Liverpool, Jeremie Frimpong'un güzel ortasını kontrol edemeyen Gakpo ve Alexis Mac Allister ile üçüncü gol için büyük fırsatlar yakaladı, ancak gol gelmedi.

Bu galibiyetle Liverpool, beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Chelsea, dört puan geride ancak bir maç daha az oynamış durumda. Bu kulüp, Pazar günü Manchester City ile karşılaşacak.



