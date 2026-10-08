Senegal Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdoulaye Sow, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) İsviçre'nin Lozan kentinde bugün perşembe günü düzenlediği ve 2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasındaki ihtilaflı tarafların katıldığı duruşmanın sona ermesinin ardından güvenini dile getirdi.

Duruşmada Senegal'i temsil edenlerden biri olan Sow, savunma cephesinin duruşma boyunca tüm savunmasını eksiksiz olarak sunduğunu açıkladı ve Senegal tarafının pozisyonunu iyi savunduğunu vurguladı.

Spor mahkemesi binasının önünden medyaya açıklamalarda bulunan Sow, Fransız RMC kanalının yayımladığı sözlerinde şunları söyledi: "Söyleyebileceğimiz şey, avukatlarımızın savunmamızı sunduğu, tüm görüşlerimizi ortaya koyduğu ve tahkim heyeti tarafından dinlendikleridir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi, CAS'ın önümüzdeki günler veya haftalar içinde kararını vermesi gerekiyor."

Senegalli yetkili, müzakerelerin gizliliği nedeniyle duruşma içinde geçenlerin ayrıntılarının açıklanamayacağının altını çizerek şunları söyledi: "Gerçekte ne olduğunu söyleyemem, çünkü bu müzakerelerin gizliliğine tabidir. Ancak Senegal'in pozisyonunu iyi savunduğunu teyit edebilirim."

Buna karşılık, Fas tarafının temsilcileri duruşmanın sona ermesinin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Belirtmek gerekir ki, davayla ilgili taraflar, ister Fas ister Senegal ister CAF olsun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin ihtilaf hakkındaki kararı beklenirken, bugünkü duruşmada yapılan savunmaların ayrıntılarını açıklamamakla yükümlü.

3 hakemden oluşan tahkim heyetinin, turnuvanın finaline dair Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararına yapılan Senegal itirazının akıbetini belirlemek üzere önümüzdeki günler veya haftalar içinde kararını vermesi bekleniyor.

Senegal Milli Takımı, geçtiğimiz ocak ayında oynanan turnuvanın finalinde Fas'ı 1-0 yenmişti; ancak CAF, Senegal oyuncularının Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'nın Fas lehine penaltı kararına itiraz ederek sahadan çekilmesi gerekçesiyle, kupanın adresini Fas'a çevirme kararını daha sonra almıştı.