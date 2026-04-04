Sakatlıkların gölgesinde... Inzaghi, Al-Hilal'ın Al-Taawoun karşısındaki kadrosunu nasıl belirledi?

Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, "Lider"in Al-Taawoun karşısında yaşadığı kadro eksikliklerini telafi etmek için ilk on birde birçok yedek oyuncuya yer vermek zorunda kaldı.

Al-Hilal, bugün Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Kingdom Arena'da rakibi Al-Taawoun'u ağırlayacak.

Inzaghi, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle diğer oyuncuların yokluğunda sadece 7 yabancı oyuncunun yer aldığı takımın resmi kadrosunu açıkladı.

Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić kart cezası nedeniyle, Fransız oyuncular Simon Bouabri ve Karim Benzema sakatlık nedeniyle, Türk savunma oyuncusu Yusuf Akçişik de aynı nedenle kadroda yer almıyor.

Buna ek olarak, kanat oyuncuları Salem Al-Dossari ve Sultan Mandash, orta saha oyuncusu Nasser Al-Dossari ve sağ bek Hamad Al-Yami gibi birçok önemli yerli oyuncu da sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

İtalyan teknik direktör, Benzema ve Salem Al-Dossari'nin yokluğunu telafi etmek için hücum hattında Brezilyalı Marcos Leonardo ve Fildişili Mohamed Kader Miti'ye güveniyor. Bu ikiliye Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom da destek verecek.

Inzaghi ayrıca, Saftiş ve Naser Al-Dossari'nin yokluğunu telafi etmek için orta sahada Murad Hawsawi'yi, Muhammed Kano ve Portekizli Ruben Neves'in yanında oynattı.

Buna karşılık Inzaghi, yedek kulübesinde Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Muhammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid ve Saad Al-Mutairi gibi Al-Hilal'ın 21 yaş altı takımından birçok oyuncuya güvenmek zorunda kaldı.

Inzaghi, Suudi Ligi şampiyonluğu için rekabeti sürdürmek amacıyla bu eksikliklerin üstesinden gelmeyi umuyor. Al-Hilal, 64 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor ve bir maç daha fazla oynamış olan lider Al-Nassr'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Al-Hilal'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou

Defans: Mutaib Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

Orta saha: Murad Hawsawi - Ruben Neves - Mohamed Kanno

Forvet hattı: Malcom - Marcus Leonardo - Mohamed Kader Miti