Chelsea, bugün Pazar akşamı Premier Lig’de Manchester City ile oynayacağı büyük maça olumsuz bir tabloyla çıkıyor ve 90’lı yıllara dayanan felaket bir rekoru egale etmekten endişe ediyor.

Chelsea, City’yi “Stamford Bridge”de ağırlıyor; Maviler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı veren son sıra olan beşinci basamaktaki Liverpool’a yaklaşmak için galibiyet hedefliyor.

“Opta” istatistiklerine göre Chelsea, Premier Lig’de Manchester City’ye karşı son 9 maçında hiç galibiyet alamadı (3 beraberlik ve 6 mağlubiyet); bu serinin başlangıcı, Mayıs 2021’de deplasmanda 2-1 kazandığı maçtan bu yana.

Öte yandan Manchester City, ligde Chelsea’ye karşı deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazandı ve 1 beraberlik aldı. Bu, Stamford Bridge’e yaptığı önceki 26 ziyaretinde elde ettiği galibiyet sayısıyla aynı (8 beraberlik ve 14 mağlubiyet).

Chelsea, Premier Lig’de son iki maçını kaybetti: Newcastle’a 0-1 ve Everton’a 0-3.

“Opta”ya göre “Maviler”in üst üste üç mağlubiyet aldığı son dönem Mayıs 2023’tü; o zaman 4 maç kaybetmişti. Üst üste 3 maçı gol atamadan kaybettiği son dönem ise Mart 1998’di; o zaman da 4 maç kaybetmişti.