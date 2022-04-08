Sakatlıklar yakasını bırakmıyor: Dortmund forması giyen Gio Reyna sahayı gözyaşlarıyla terketti

Gio Reyna, Dortmund'un Bundesliga'da Stuttgart'a konuk olduğu maçın başında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle toplam 27 maç kaçıran Reyna'yı saha kenarına gelirken takım arkadaşları teselli etti.

Eylül ayı başında sakatlanan 19 yaşındaki oyuncu yaklaşık beş ay formasından uzak kalmıştı. 6 Şubat'daki Leverkusen maçıyla sahalara dönen Reyna, 20 Mart'ta Köln'e karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve sakatlık dönüşünden sonra ilk kez 90 dakika sahada kalmıştı.

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Neler yaşandı?

Stuttgart maçına da ilk 11'de başlayan Reyna, maçın ilk anlarında nükseden sakatlığı nedeniyle altıncı dakikada yerini Julian Brandt'a bırakmak zorunda kaldı.

Dortmund, Brandt'ın attığı gollerle Stuttgart'ı 2-0 yenerek Bundesliga'da puanını 60'a yükseltti.

Oyundan çıkarken büyük bir üzüntü yaşayan Reyna ise gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde formunu yükseltmeyi hedefleyen Reyna bir kez daha sakatlık engeline takıldı.

Bu sezon Dortmund adına 14 maçta toplam 653 dakika sahada kalabilen Reyna, ABD'nin Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 14 maçın da yalnızca dördünde forma giyebildi.