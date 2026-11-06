Sakatlıklar kapıları araladı: De la Fuente İspanya kadrosuna yeni isimler çağırdı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Uluslar Ligi grup etabının son maçlarında Çekya ve İngiltere ile karşılaşacak "La Roja"nın kadrosunu açıkladı. Kadroya yeni isimler dahil olurken, önceki listede yer almayan bazı oyuncular da geri döndü.

Kadroda, Como'nun savunmacısı Jacobo Ramón ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Bu sezon Cesc Fàbregas yönetiminde sergilediği üst düzey performansların ardından takımıyla gösterdiği başarının karşılığını alan oyuncu, daha önce İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını giymişti.

Kadroya ayrıca Las Palmas kalecisi Álvaro Vallés ve Real Betis orta saha oyuncusu Marc Roca da dahil oldu. Öte yandan Atlético Madrid oyuncusu Pablo Barrios ve Real Sociedad kanat oyuncusu Ander Barrenetxea, İspanyol teknik direktörün planlarına geri döndü.

Bu değişiklikler, Eric García, Rodri ve Dani Olmo'nun sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması gölgesinde yaşandı. Roberto Fernández ise ileri uçtaki yerini korudu.

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İspanya Milli Takımı, Çekya ile 12 Kasım Perşembe günü Sparta Prag Stadı'nda karşılaşacak; ardından 15 Kasım Pazar günü Atlético Madrid'in evi Metropolitano Stadı'nda İngiltere'yi ağırlayacak.

De la Fuente, kadro açıklamasına Órdes tren kazası kurbanları ile vefat eden Jesús de Miguel için bir anma jesti içeren bir video ile başladı.

İspanya liderliği garantilemenin peşinde

İspanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçında 12 puanla tam puan topladıktan ve çeyrek finale yükselmeyi şimdiden garantiledikten sonra bu iki maça çıkıyor.

İspanya Milli Takımı, üst üste 11 galibiyetten oluşan bir seri ile birlikte 42 maçlık yenilmezlik serisine sahip; yalnızca resmi maçlar hesaba katıldığında bu sayı 43 maça çıkıyor.

Grup liderliği için verilen mücadele en önemli hedef olmaya devam ediyor; çünkü ilk sırayı alan takım çeyrek finaldeki rövanş maçını kendi sahasında oynama avantajını elde ederken, ikinci sıradaki takım ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise deplasmanda oynamak zorunda kalıyor.

İngiltere Milli Takımı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor ve Perşembe günü Wembley'de Hırvatistan ile karşılaşacak; üç gün sonra ise Madrid'de İspanya'ya konuk olacak.

İngiltere'nin Hırvatistan'ı yenmesi halinde, grubun lideri İspanya ile oynanacak beklenen karşılaşmada belli olacak.

İspanya Milli Takımı kadrosu

Kaleciler: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Vallés.

Savunma: Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Orta saha: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Fermín López, Marc Roca.

Hücum: Nico Williams, Yeremi Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Ander Barrenetxea.