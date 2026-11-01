Sakatlıklar Barcelona'yı kuşatıyor: Flick en kötüsünden korkuyor

Son haftalarda sakatlıklar Barcelona'nın defans hattını vurmaya devam etti; fiziksel sorunların çoğu savunma bölgesinde yoğunlaştı ve Katalan ekibinin çektiği sıkıntı yalnızca çok sayıdaki eksikle sınırlı kalmadı.

Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé ve Xavi Espart'ın yokluğunda, Gerard Martín'in bazı ağrılarla boğuşup dinlenmeye ihtiyaç duyması ve yüzde 100 hazır tek stoper olarak Pau Cubarsí'nin bulunmasıyla Hansi Flick, Deportivo Alavés karşısında deneysel bir savunma hattına yaslanmak zorunda kaldı. Bu karşılaşmada Bryan Gil sağ bek pozisyonunda görev yaparken, Frenkie de Jong stoperde oynadı; João Cancelo ise arka hattın sol tarafında oynamayı sürdürdü.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Barcelona'nın savunmadaki sıkıntıları Alavés karşısında alınan farklı galibiyetin ardından da Hansi Flick'i endişelendirmeye devam ediyor; Alman teknik adam, sakat oyuncuların dönüş tarihine dair hiçbir iyimserlik sergilemedi.

Aksine, Alman teknik direktör şunları söyledi: "Ne zaman döneceklerini henüz bilmiyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Durumlarında olumlu bir gelişme var, ancak koşullar bizim için en iyisi değil." Ardından açık yüreklilikle ekledi: "Önümüzdeki iki maçta ayakta kalmamız gerekiyor."

Şunları da sözlerine ekledi: "Bir ya da iki oyuncunun dönmesini umuyorum. Christensen antrenmanlara dönmeye yaklaştı, ancak risk almak istemiyoruz. Bunun ardından toparlanmak için önümüzde iki haftalık bir süre olacak. Durumu nasıl yöneteceğimizi göreceğiz; çünkü sezon sonuna kadar tüm oyunculara ihtiyacımız var."

Şampiyonlar Ligi öncesi zorlu durum

Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında alınan iki mağlubiyetin ardından en iyi seviyesini yeniden yakalayan Barcelona'yı, kasımdaki milli ara öncesinde bir başka zorlu hafta bekliyor.

Barcelona, önümüzdeki salı günü Spotify Camp Nou'da Aston Villa'yı ağırlayacak; ardından pazar günü aynı saatte Atlético Madrid'e konuk olacak.

"Riyadh Air Metropolitano" Stadı, iki takımın İspanya Ligi'nin zirvesi için mücadele edeceği bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak; zira Katalan ekibi ile Madrid temsilcisi arasında şu an yalnızca iki puanlık fark bulunuyor.

"Cadena SER" radyosunun aktardığına göre, Barcelona soyunma odasında Avrupa Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde sakat oyunculardan herhangi birinin dönme ihtimaline dair iyimser bir hava hâkim değil.

Christensen, Eric García ve Jules Koundé dönüşe yaklaşmış olsa da, büyük bir sürpriz yaşanmadığı sürece bu üçlü Aston Villa maçına hazır olmayacak.

Xavi Espart'a gelince, onun en erken 2026 sonu ya da 2027 başından önce dönmesi beklenmiyor.

Dönüşe yaklaşan üç savunma oyuncusundan birinin, Barcelona'nın Riyadh Air Metropolitano'da Atlético Madrid ile oynayacağı maça yetişmesi ihtimal dışı değil; ancak bu gerçekleşse bile, oyuncu maç tempusunu yeniden kazanmış olmayacak ve dolayısıyla ilk on birde yer almasına izin verecek en iyi durumda bulunmayacak.

Eric García durumunda bir iyileşme hissediyor ve zamanında toparlanmaya çalışacak, ancak Flick cumartesi günü Alavés galibiyetinin ardından, kısa vadeli kazanımlar uğruna acele etmeyeceğini ve toparlanması tamamlanmadan hiçbir oyuncuyu sahaya sürme riskini almayacağını zaten vurgulamıştı; zira öncelik, sakat sayısını kademeli olarak azaltmak.