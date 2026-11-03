Marcus Rashford'un Manchester United'a dönüşü, ne oyuncunun ne de takım taraftarlarının umduğu şekilde gerçekleşti. Barcelona ile görece başarılı bir kiralık deneyiminin ardından İngiliz forvet, yeni bir başlangıç yapmak ve Old Trafford'daki yerini yeniden kazanmak için geri döndü. Ancak beklenen katkıyı sağlayamayarak kendini çok daha karmaşık bir gerçeklikle karşı karşıya buldu ve Manchester United'ın düşen sonuçları gölgesinde geleceği yeniden tehlikeye girdi.

Manchester United hayal kırıklığıyla dolu bir sezon yaşıyor. Geçen cumartesi Chelsea karşısında 2-0'lık yeni bir yenilgi almasının ardından Premier Lig'de on yedinci sırada yer alıyor. Böylece salı günü Roma ve pazar günü Aston Villa ile oynanacak iki zorlu maç öncesinde takımın ve teknik direktörü Michael Carrick'in üzerindeki baskı daha da arttı.

Fransız Foot Mercato sitesine göre Rashford, kiralık dönüşünün ardından eline geçen fırsatı değerlendiremeyerek kulüp içindeki en endişe verici dosyalardan biri haline geldi.

İngiliz forvet, Aston Villa ve Barcelona ile yaşadığı iki deneyim sırasında iyi performanslar sergilemişti. İngiliz takımıyla oynadığı 17 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptıktan sonra Katalan kulübün formasıyla 49 maçta 14 gol kaydedip 15 asist yaptı. Bu rakamlar, milli takımdaki yerini yeniden kazanmasına ve 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İngiltere Milli Takımı'nın hesaplarında yer almasını güvence altına almasına yardımcı oldu.

Barcelona kalıcı olarak kadrosunda tutmakla ilgilenmesine rağmen, Manchester United'ın mali talepleri transferin tamamlanmasını engelledi. Böylece İspanyol kulüp, aralarında Anthony Gordon'un da bulunduğu başka seçeneklere yöneldi; Fenerbahçe ve Arsenal ise oyuncuyla anlaşmaya ilgi gösterdi.

12 Aralık 2024'te Viktoria Plzen maçının ardından takımla hiç forma giymemesine rağmen Manchester United'da kalmasının ardından Rashford, özellikle 9 numaralı formayı alması ve soyunma odasında takım arkadaşlarından büyük bir karşılama görmesinin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor gibi görünüyordu.

Harry Maguire geçen ağustos ayında onu savunmuş ve kalmasının takım için önemli bir katkı olacağını vurgulayarak şöyle demişti: "Marcus'un kalmasını umuyoruz, çünkü bizim için değerli bir oyuncu olacak. Takımın performansını artırabilir, rakipler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Onunla uzun yıllar oynadım ve yeteneklerini çok iyi biliyorum."

Michael Carrick da ona kendini kanıtlaması için bir fırsat verdi, ancak İngiliz forvet beklenen performansı sergilemeyi başaramadı ve dönüşü hızla yeni bir hayal kırıklığına dönüştü.

Rashford gol atamıyor, yokluğu krizi derinleştiriyor

8 maç geçtikten sonra Rashford bunların 6'sında ilk on birde yer aldı, ancak hiç gol atamadı ve hiç asist yapmadı. Bu tablo, hücumdaki sıkıntısının boyutunu yansıtıyor. Daha kötüsü, Manchester United onun oynadığı maçlarda yalnızca bir galibiyet elde edebildi; o da 30 ağustosta Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti.

İki hafta önce Carrick, oyuncunun bazı olumlu şeyler ortaya koyduğunu belirterek üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmış, ancak onun İngiltere Milli Takımı'na katılmasını engelleyen hafif bir fiziksel sorundan etkilendiğini söylemişti.

Teknik direktör şöyle konuşmuştu: "Marcus birçok açıdan iyi bir performans sergiledi. Milli takım kadrosundan çekilmek zorunda kaldığında hafif bir sakatlık yaşıyordu ve bu konuyu temkinli ele almamız gerekiyordu. Yeterli desteği alamıyor, ama iyi hareket ediyor, uygun bölgelere ulaşıyor ve bazı fırsatlar yaratıyor. Eğer bu şekilde çalışmaya devam ederse, sonunda ödülünü alacaktır."

Ancak işler düzelmedi. Rashford 10 ekimde Tottenham karşısında yalnızca bir dakika sahada kalmakla yetindi, ardından sonraki maçlarda yer almadı. Leeds United karşısında yedek kulübesinde oturduktan sonra, ekim ayının başından beri yaşadığı kalça bölgesindeki kronik bir sorun nedeniyle üst üste üç maçta takımdan uzak kaldı.

Rashford'un krizi, performansındaki düşüş veya sakatlığıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda teknik ekibin geleceğine de uzanıyor. Zira Manchester United yönetimi Carrick'i görevden alıp yeni bir teknik direktörle anlaşmaya karar verirse, oyuncu kendini tamamen farklı bir durumla karşı karşıya bulabilir.

Rashford'un Old Trafford'da kalması, büyük ölçüde Carrick'in bu sezon ona güvenmek istemesine bağlıydı. Ancak teknik yönetimdeki herhangi bir değişiklik, ayrılık dosyasını yeniden açabilir ve dönüşünün kaybettiği parlaklığı yeniden kazanmanın başlangıcı olmasını umut eden İngiliz forveti yeniden belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bırakabilir.