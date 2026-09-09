BVB ve Karetsas için son derece acı bir an. Yunan kanat oyuncusu, Signal Iduna Park'ta 23. dakikada hiçbir müdahale olmadan bir anda yere oturdu. Bundan önce gayet normal bir çalım atmış ve bir pas vermişti. Ancak ardından kolunu kaldırıp tedavi istedi. Kısa süre sonra sağlık görevlileri koşarak geldi, yeni transfer seyircilerin alkışları eşliğinde ve gözyaşları içinde sahadan taşındı.

"Doktorlar bacaklarına hiç bakmayıp sadece üst gövdesiyle ilgilenince, tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şeyi kimseye dilemeyiz. Görmek zorunda kaldığımız görüntüler gerçekten çok kötüydü" ifadelerini Dortmund'un kulüp ikonu Mats Hummels, Prime Video'da yorumcu olarak kullandı.

Yunan oyuncunun şimdi hastanede kontrol edileceğini, "sonunda her şeyi dışlamak için. Önümüzdeki günlerin ne göstereceğini beklemeliyiz" diyen sportif genel müdür Lars Ricken, İspanyollara karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu. Ricken, kendisinin de "elbette bir nebze şoke olduğunu. Dolaşım sorunları bir anda ortaya çıktı. Hiçbir belirti yoktu" söyledi.

Benzer açıklamalarda bulunan Ole Book da şöyle dedi: "Onunla birlikte dışarı çıktım ama o anda doğrudan konuşabilecek durumda değildi. Elbette çok ama çok kısa sürede daha iyi olmasını ve ciddi bir şey olmamasını umuyoruz." Dortmund'un spor direktörü böyle konuştu.

Book da herhangi bir sorun belirtisi olmadığını ifade etti. "Çok ani oldu. Oturdu ve ardından ileri tetkikler için hastaneye götürüldü, şu anda da hâlâ orada. Bu da doğal olarak moralleri belirgin şekilde bozuyor."

BVB, ikinci yarının başında 18 yaşındaki yeni transferin "şartlara göre iyi" olduğunu duyurmuştu. Teknik direktör Niko Kovac da devre arasında takımına bu haberi verdi. Kovac, "Oyuncularıma her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Onlar da endişeleniyor" dedi.

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Büyük şanssızlık: BVB'de şu anda kimler sakat?

Karetsas'ın uzun süreli bir yokluğu BVB için ağır bir darbe olurdu. Yeni transfer Giannis Konstantelias da zaten Bundesliga'daki ilk maçında, ligin ilk haftasında HSV'ye karşı oynanan karşılaşmada çapraz bağlarını koparmıştı ve uzun süre forma giyemeyecek.

Onun yerine FC Arsenal'den Ethan Nwaneri, transfer döneminin bitimine kısa süre kala kiralandı. Nwaneri salı günü Karetsas'ın yerine oyuna girdi. Dortmund ekibinde savunmada da şu anda sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Kovac, Villarreal karşılaşmasında Nico Schlotterbeck, Emre Can ve Filippo Mane'nin yerine değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Ramy Bensebaini de göğüs kafesi ezilmesi nedeniyle hâlâ tam olarak iyi durumda değil, ancak zaten şubatta Atalanta Bergamo deplasmanındaki maçta (1-4) gördüğü sarı-kırmızı kart nedeniyle oynama hakkına sahip olmayacaktı.