Bayern Münih’in Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldığı dramatik maç, Bundesliga liderine ağır bir bedel ödetti. Sakatlık listesi giderek kabaran Bavyera ekibinde, kritik mücadele sırasında birden fazla kilit oyuncu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde hücum seçeneklerini ciddi ölçüde azalttı.

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Saibari ve Gnabry'yi uzun süreli sakatlıklar bekliyor

Dortmund karşısındaki beraberliğin hemen ardından gündemin odağı, Ismael Saibari ve Serge Gnabry'nin sağlık durumlarına ilişkin ciddi endişeler oldu. Maç boyunca sürekli tehlike yaratan Saibari'nin, acı verici bir çarpışmanın ardından stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldığı görüldü. Faslı millî oyuncu, BVB kalecisi Gregor Kobel'in yakın mesafeden yaptığı kurtarışın ardından ceza sahasında yaşanan hareketli pozisyonda ayak bileğini burkmuş gibi göründü.

Gnabry'nin durumu da teknik ekip için aynı ölçüde endişe verici. Deneyimli kanat oyuncusu, Saibari'nin oyundan çıkmasından yalnızca iki dakika sonra, kendisini birkaç hafta sahalardan uzak tutabilecek bir kas sakatlığı yaşamış gibi görünerek oyunu terk etmek zorunda kaldı. Sportif direktör Max Eberl, bitiş düdüğünden kısa süre sonra basına yaptığı açıklamada Bayern taraftarlarının endişesini gidermedi. “Şu anda bir öngörüde bulunamasam ya da tanı koyamasam da iki sakatlık da biraz daha ciddi görünüyor. Önce bunları değerlendirecekler, fakat ikisi de ciddi gibi duruyor” dedi. Eberl'in sözlerini BILD aktardı.

Olise'nin aksaması Kompany'nin kadro seçimi sorununu büyüttü

Sağlık durumuna ilişkin endişeler oyundan çıkan iki oyuncuyla sınırlı kalmadı. Michael Olise'nin de takım otobüsüne giderken belirgin biçimde aksadığı görüldü. Fransız oyun kurucu maçı tamamladı ancak mücadelenin adrenalini geçtikten sonra ciddi bir rahatsızlık yaşıyor gibi görünüyordu. Bayern, durumunun takım arkadaşlarının sakatlıkları kadar ağır olmamasını umuyor, ancak belirsizlik sürüyor.

Eski Crystal Palace oyuncusu hakkında sorulan soruya Eberl, “Olise konusunda şu anda durumun o kadar kötü olmadığını düşünüyoruz. Ancak böyle maçlardan hemen sonra, adrenalin hâlâ etkisini sürdürürken bunu söylemek nispeten zor. Yine de o kadar kötü olmadığını varsayalım” yanıtını verdi.

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Eberl, durumun ağırlaştığını kabul etti

Revirin dolmasıyla Bayern cephesindeki hayal kırıklığı açıkça hissediliyor. Kulüp, Dortmund maçını güçlü bir form döneminin başlangıcı olarak kullanmayı umuyordu, ancak şimdi hasarı sınırlamaya odaklanmak zorunda. Hücumdaki seçeneklerin azalması, taktik değişiklikleri ya da Saibari ve Gnabry'nin bıraktığı boşlukları doldurmak için genç oyuncuların A takıma alınmasını gerektirebilir.

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Eberl, art arda yaşanan aksiliklerin kulüp yönetimi için giderek daha zor yönetilir hâle geldiğini kabul etti. Sportif direktör, “Şu anda çevremizde yaşananlar biraz ağır geliyor” dedi.

Atletico Madrid maçı öncesi eksikler artıyor

Son sakatlıklar, salı günü Atletico Madrid'e karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken, olabilecek en kötü zamanda geldi. Bayern, en yaratıcı oyuncularından ikisi olan Luis Diaz ve Jamal Musiala'dan zaten yararlanamıyordu. Musiala'nın yokluğu özellikle hissedildi ve Bundesliga lideri için Diego Simeone'nin takımının karşısına ilk tercih edilen hücum oyuncularından birkaçı olmadan çıkma ihtimali göz korkutucu.

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Sorun saha oyuncularıyla sınırlı değil. Tecrübeli kaleci Manuel Neuer de devam eden ayak sorunları nedeniyle Dortmund deplasmanında forma giyemedi. Üstelik teknik direktör Vincent Kompany, kısa süreli bir hastane yatışının ardından Der Klassiker'de saha kenarında yer almadı. Bu eksiklerin birikmesi, sonbahar sezonunun en yoğun dönemine girerken kadronun alışılmadık ölçüde dar görünmesine yol açtı.