AC Milan, perşembe günü Bournemouth ile oynayacağı kritik Avrupa Ligi maçı öncesinde iki sakatlık haberiyle büyük darbe aldı. Kulübün antrenman tesislerinde felaket gibi geçen bir sabahın ardından Milan, bu Avrupa maçında hücumdaki kilit isimlerinden ikisinden yoksun kalacak.

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Baldır sorunu Portekizli yıldızı maçtan uzak tutuyor

İtalyan devi Milan'ın en büyük endişesi, Bournemouth'a karşı oynanacak maçta forma giymesi neredeyse imkânsız görünen Portekizli millî forvet Goncalo Ramos'un durumu. Sky Sport Italia'ya göre eski Paris Saint-Germain forvetinin baldır kasına Milanello'daki bir antrenmanda aşırı yük bindi. Bu gelişme, başlama vuruşuna yalnızca saatler kala Ruben Amorim'in taktik planlarını ciddi biçimde altüst etti.

Sağlık ekibi, kas hasarının boyutunu değerlendirmek için perşembe günü bir dizi kapsamlı test yapacak. Bu incelemeler, forvetin tam olarak ne kadar süreyle forma giyemeyeceğini belirleyecek. Milan, yazın 74 milyon avro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı oyuncunun durumunu endişeyle bekliyor. Ramos, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta üç gol attı; bunlardan biri Avrupa Ligi'nde Salzburg'a karşı geldi.

Chukwueze uzun süre sahalardan uzak kalabilir

San Siro taraftarlarını üzen bir diğer haber de Samuel Chukwueze ile ilgili. Nijeryalı kanat oyuncusu, kalçasından sakatlanmasının ardından Bournemouth maçının kadrosundan çıkarıldı. Ramos'un durumu yeni testlerle netleşecek olsa da kulüp Chukwueze'nin durumunu değerlendirirken oyuncuya ilişkin beklentiler çok daha olumsuz görünüyor.

İlk bulgular, eski Villarreal oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğine işaret ediyor. Nijeryalı futbolcunun birkaç ay forma giyememesinden endişe ediliyor. Bu, Milan formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda sekiz maça çıkıp gol atamasa da iki asist yapan Chukwueze için can sıkıcı bir aksilik.

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Camarda'ya Avrupa'da fırsat doğdu

Ramos'un hücum hattında görev yapamayacak olması, genç yetenek Francesco Camarda'ya yeniden öne çıkma fırsatı verdi. Gelecek vadeden İtalyan oyuncunun hücumun merkezinde ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bu, onun bu sezon Avrupa kupalarındaki üst üste ikinci ilk 11 başlangıcı olacak.

Gelecek maçlar BOU Ligi Europa 15:00 MIL

18 yaşındaki forvetin kulüpte parlak bir geleceğe sahip olacağı düşünülüyor. Beklenmedik sakatlık krizi, A takıma uyum sürecini hızlandırarak genç oyuncuya önemli bir fırsat sundu. Camarda, bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda üç maça çıktı ve toplam 68 dakika oynadı; henüz gol ya da asist katkısı yapmadı.

Milan ve Bournemouth'un Avrupa'daki farklı başlangıçları

Milan, Avrupa Ligi serüvenine evinde Benfica karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilgiyle başladı. İkinci maçta ise deplasmanda Salzburg'u 4-0 yenerek güçlü bir karşılık verdi. Milan'ın sıradaki rakibi, kendi liginde zorlanıyor olabilecek Bournemouth. Ancak Bournemouth, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1, ardından evinde Sturm Graz'ı rahat bir oyunla 3-0 yenerek Avrupa'da yenilgisiz kaldı.