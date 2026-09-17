Kulübü Inter Milan, savunmacının uyluğundan sakatlandığını doğrulamasının ardından John Stones, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın gelecek kadrosunda yer alamayacak.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Tuchel'in, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kadrosunu yarın cuma günü açıklaması bekleniyor ve Stones artık bu talihsizlikten toparlanmak için zamana karşı yarışıyor.

Inter Milan kulübü, bugün perşembe sabahı 32 yaşındaki oyuncunun sol uyluk kaslarında kas zorlanması yaşadığını doğruladı.

İtalyan kulübü, "The Sun" gazetesinin haberine göre, Stones'un klinik ve tanısal testlerden geçtiğini ve durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceğini belirtti.

İngiliz milli oyuncu, Inter'in pazartesi akşamı Udinese'yi 5-3 yendiği heyecanlı maçta sakatlandı.

Gazete şunları ekledi: "Bu, Manchester City'den İtalya Serie A devine katıldıktan sonra Inter ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Stones için özellikle moral bozucu bir talihsizlik oldu."

İtalya'daki basın haberleri, Stones'un yaklaşık bir aylık bir sakatlık dönemiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Bu durum, kadrosunu açıklamaya hazırlanan Tuchel'i onun yerine kimi seçeceği konusunda zor durumda bırakacak; zira İngiltere, uluslararası ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Çekya ve Hırvatistan'a karşı yoğun bir fikstürle karşı karşıya.

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