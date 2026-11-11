Fransa Milli Takımı perşembe akşamı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Birinci Grup beşinci hafta mücadeleleri kapsamındaki heyecanla beklenen karşılaşmada, Milano'daki San Siro Stadı'nda İtalya Milli Takımı'na konuk olacak.

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Fransa, grup liderliğinde yer alıyor ve çeyrek finale yükselmelerini kesinleştirmeye yaklaşıyor.

"RMC Sport" kanalı, Fransa Milli Takımı'nın İtalya karşısında sahaya süreceği muhtemel on biri açıkladı. Buna göre kaptan Kylian Mbappé forma giymeyecek; santrfor mevkisinde Désiré Doué'ye güvenilecek, arkasında ise Bradley Barcola ve Michael Olise ikilisi yer alacak. Oyun kuruculuk görevini ise Rayan Cherki üstlenecek.

Muhtemel on bir şu şekilde:

Kaleci: Mike Maignan.

Savunma hattı: Adrien Truffert, Jérémy Jacquet ya da Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Malo Gusto.

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Orta saha: Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki.

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Hücum hattı: Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise.

Mbappé'nin yokluğu, forma giymeye hazır olmadığının kesinleşmesinin ardından geldi. Zidane, basın toplantısında Fransa Milli Takımı kaptanının hafif kas ağrıları hissetmesi nedeniyle İtalya maçında yer almayacağını açıkladı. Teknik ekibin sakatlığın ağırlaşması riskini almak istemediğini vurgulayan Zidane, oyuncuyu pazar günü oynanacak Türkiye maçında yeniden kadroya katmayı umduğunu dile getirdi.

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Böylece Mbappé, geçtiğimiz 25 Eylül'deki Türkiye maçında sol dizinden sakatlanmasının ardından kaçırdığı son üç maçın üstüne, Fransa Milli Takımı'yla bir maçı daha kaçırmış olacak.

Fransa'nın eksikleri yalnızca Mbappé ile sınırlı değil; Zidane ayrıca sakatlıklar nedeniyle Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram ve Pierre Kalulu'nun hizmetlerinden de yoksun kaldı. Ayrıca Ousmane Dembélé, William Saliba ve Jules Koundé'nin de aralarında bulunduğu bir dizi oyuncu kadroda yer almıyor.

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Teknik ekip, Tchouaméni'nin yokluğunu telafi etmek için başlangıçta U21 Milli Takımı'na katılması planlanan Paris Saint-Germain oyuncusu Senny Mayulu'yu A Milli Takım'a çağırdı. Thuram'ın yerine Elye Junior Kroupi, Kalulu'nun yerine ise Saël Kumbedi davet edildi.

Karşılaşma, dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle topladığı 10 puanla A Grubu'nun lideri olan Fransa Milli Takımı için büyük önem taşıyor. İtalya Milli Takımı 7 puanla ikinci sırada yer alırken, Belçika Milli Takımı 6 puanla üçüncü, Türkiye ise puansız olarak sonuncu sırada bulunuyor.

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Fransa Milli Takımı, İtalya karşısında mağlup olmaması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantiliyor; galibiyet durumunda ise hem grup liderliğini hem de tur atlamayı kesinleştiriyor. Bununla birlikte, Belçika'nın Türkiye'yi yenememesi durumunda mağlup olsa bile tura yükselebilir.

Fransa ile İtalya arasındaki ilk maç, Stade de France'ta oynanan karşılaşmada 1-1 berabere sona ermişti. Olise ev sahibi takımı öne geçirmiş, ardından Alessandro Bastoni İtalya Milli Takımı adına beraberlik golünü kaydetmişti.

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İtalya Milli Takımı'nın Fransa karşısındaki son galibiyeti 6 Eylül 2024'e dayanıyor. İki takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında, Paris'teki "Parc des Princes" stadında İtalya 3-1 kazanmıştı.