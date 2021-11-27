Sakatlıktan dönen Sergio Ramos, PSG'de "zor zamanlar" yaşadığını kabul etti

Paris Saint-Germain'in savunmacısı Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle yeni takımında henüz forma giyemedi ve bunun "zor bir dönem" olduğunu kabul ediyor.

16 yıllık kulübü Real Madrid'e yaz transfer döneminde veda eden Sergio Ramos, Paris ekibinde yıldızlar topluluğu projesine imza attı ancak sakatlığı nedeniyle yeni takımında henüz boy gösteremedi.

Uzun süredir yaşadığı fiziksel probleminin üstesinden henüz gelen oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı yedek kulübesindeydi.

35 yaşındaki oyuncu hem geçtiğimiz sezon Real Madrid'de hem de bu sezon PSG'de sakatlığı yüzünden "zor dönemler" geçirdi ancak emekli olmaya niyeti yok.

Sergio Ramos ne söyledi?

Amazone Prime Video'ya konuşan PSG'nin savunmacısı Sergio Ramos, bu dönemin kendisi için kolay geçmediğini kabul ediyor: "İşin sonunda zor ve yalnız zamanlar geçiriyorsunuz."

"Fizyoterapist ile spor salonunda, fiziksel antrenör ile tüm saatlerinizi harcıyorsunuz ve kafanızda sürekli sizi şüpheye düşüren olumsuz düşünceler var."

Ancak Sergio Ramos yaşadığı tüm zorluğa rağmen kendisine inandığını söylüyor: "Kendime ve yaptığım işe inandım.

Kulübün bana duyduğu güveni boşa çıkarmamaya odaklandım. En iyi seviyeme ulaşmayı umuyorum."

35 yaşındaki deneyimli oyuncunun Haziran 2023'e kadar Paris ekibiyle sözleşmesi bulunuyor ancak Ramos'un gözü daha fazlasında:

"Sanırım dört veya beş yıl daha oynamaya devam edebilirim. Önemli olan şey düşünceler. Umarım daha fazla fiziksel sorunum olmaz."

Sergio Ramos, PSG'de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Sakatlığını atlatan İspanyol savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında yedek kulübesindeydi ve 30 dakika boyunca ısındı.

Sergio Ramos'un PSG formasıyla ilk maçına 28 Kasım'da oynanacak Saint-Etienne karşılaşmasıyla çıkması bekleniyor.

Öte yandan habere göre Ramos'un takıma dönmesiyle birlikte büyük bir değişikliğe gidecek olan PSG'nin 3-4-3'e döneceği konuşuluyor.