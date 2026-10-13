İleride İngiltere'nin gol rekortmeni ve Bayern Münih'in gol garantisi olacak Harry Kane'in 2012 yılında Norveç ekibi Viking'e önerildiği belirtiliyor. Ancak transfer, ilginç koşullar nedeniyle gerçekleşmedi. O dönem Viking'de gözlemci olarak çalışan Gary Goodchild, eski kulübünün salı günü Almanya'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde (21.00/Prime Video) yaşananları anlattı.

Goodchild, 14 yılı aşkın süre önce yaşananlarla ilgili Stavanger Aftenblad gazetesine, "Bana, Viking'e gelmekle ilgilenebileceği söylendi" dedi. Goodchild'a göre o dönemde Kane'i "kimse" tanımıyordu. Kane, Tottenham Hotspur'da henüz çıkış yapamamıştı ve sürekli kiralanıyordu: Önce Leyton Orient ve Millwall FC'ye, daha sonra Norwich ve Leicester City'ye.

Goodchild, "Konuştuğum kişiler, İskandinavya'ya kiralık gitmesinin ona iyi gelebileceğini düşünüyordu" dedi. Bunun üzerine gözlemci, o dönem Millwall forması giyen genç yetenek Kane'i yerinde izlemek için İngiltere'ye gitti. Ancak Kane, izlemeye gittiği maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Goodchild da Kane hakkında bir fikir edinemeden geri döndü.

Goodchild, "Kısa süre sonra Spurs'ün A takımına girdi ve gerisi malum" dedi. Kane, on yılı aşkın bir gecikmenin ardından salı günü Stavanger'da bu kez Bayern Münih formasıyla sahaya çıkacak.