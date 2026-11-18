Al Nassr, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde ezeli rakibi Al Ahli ile oynayacağı merakla beklenen klasik öncesinde ağır bir darbe aldı. Takımın en önemli oyuncularından birinin sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Al Nassr, öbür gün cuma günü Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda Al Ahli'ye konuk olacak . Karşılaşma, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maç olarak oynanacak.

Suudi Arabistan'ın Al Riyadiyah gazetesinin haberine göre Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, kanat ve bek oyuncusu Ayman Yahya ile stoper Nader Al-Sharari'yi Cidde'ye gidecek kadroya almama kararı verdi.

Al Nassr, klasik öncesindeki son antrenmanını yarın perşembe sabahı başkent Riyad'daki Dar Al Nassr tesislerinde yapacak, ardından maç hazırlıkları kapsamında Cidde'ye geçecek.

Gazetenin aktardığına göre iki oyuncunun kadroda yer almamasının nedeni, son dönemde yaşadıkları sakatlıklardan henüz tam olarak kurtulamamaları ve klasikte forma giyecek hazırlığa ulaşamamaları.

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Ayman Yahya, özellikle sol bek pozisyonunda Al Nassr taraftarlarının gözde oyuncularından biri olarak görülüyor. Taraftarlar, birçok kez Postecoglou'dan oyuncuyu bu pozisyonda oynatmasını talep etti.

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Ancak Avustralyalı teknik adam, oyuncuya pek fazla şans vermiyor. Postecoglou, bu bölgede diğer sol bek Saad Al-Nasser'i oynatmayı ya da bazı maçlarda İspanyol stoper Iñigo Martínez'i bu pozisyona kaydırmayı tercih ediyor.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda başkent ekibiyle 12 maça çıktı. Bu maçlarda gol atamayan Yahya, 2 asist yaptı.

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Öte yandan Nader Al-Sharari, 2025 yazında Al Shabab'dan transfer olduğundan bu yana Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri ve Fransız Mohamed Simakan'ın varlığı nedeniyle Al Nassr'ın ilk 11'inde yer bulamadı.

Al-Awwal Park'a geldiğinden bu yana yalnızca 16 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçların tamamında oyuna sonradan dahil oldu. Bunların sadece 3'ü bu sezon gelirken Al-Sharari, bu süreçte ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

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Klasik, Al Ahli ve Al Nassr için ayrı bir önem taşıyor. Zira karşılaşma, bu sezonki Roshn Ligi şampiyonluk yarışında belirleyici olacak.

Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor ve lider Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde yer alıyor.

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Al Nassr ise 28 puanla 3. sırada. Al Hilal'in 2 puan gerisindeki Al Nassr, 2. sıradaki Al Qadsiah'nın yalnızca averajla gerisinde kalıyor.

Roshn Ligi dışında ise Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 8 puanla 6. sırada yer alıyor ve henüz yenilgi yüzü görmedi.

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Al Nassr ise Asya organizasyonunun Batı Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin BAE ekibi Al Wasl ile ertelenmiş bir maçı daha var.

Kral Kupası'nda ise Al Ahli, Al Anwar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçti. Al Ahli, son 16 turunda 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu'nda Al Ula ile karşılaşacak.

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Al Nassr da Riyad derbisinde Al Diriyah'yı 4-1 mağlup ederek turnuvada son 16'ya yükseldi. Al Nassr, yine 11 Ocak Pazartesi günü başkent Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Kholood ile kozlarını paylaşacak.

İki takım ayrıca Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Arabistan Süper Kupası'nda da mücadele edecek. Al Ahli 19 Aralık'ta Al Qadsiah ile karşılaşacak, bir gün sonra ise Al Nassr ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. İki takımın da turu geçmesi halinde ekipler, aynı ayın 23'ünde finalde eşleşecek.