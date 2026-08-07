18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

Çeviri:

Sakatlığının süresi belli oldu: Nassr yeni sezona Ronaldo olmadan başlıyor

Al Nassr FC
C. Ronaldo
Premier Lig
Dünya Kupası
Portekiz
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldızdan Al-Ain'e büyük şok

Basın raporları, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2026-2027 yeni futbol sezonunun başında takımı Al Nassr'dan ne kadar süre uzak kalacağını ortaya koydu.

Suudi Arabistan'ın "Al Yaum" gazetesi, Ronaldo'nun yeni sezonda Al Nassr'ın Al Fateh ve Al Diriyah'a karşı oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyeceğini bildirdi.

Al Nassr, gelecek cumartesi günü Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Fateh ile karşılaşacak; ardından 3 gün sonra Hizmetkârı Kral Kupası'nın son 32 turunda Al Diriyah ile mücadele edecek.

Suudi gazetesine göre, Ronaldo bugün cumartesi günü sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlilik törenini düzenleyecek olması nedeniyle bu iki maçta yer almayacak.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin geçen 6 Temmuz'da son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak sona ermesinin ardından Al Nassr'dan uzak kaldı.

Herkes, Portekizli yıldızın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 21 gün süren yasal iznin bitiminde Al Nassr antrenmanlarına döneceğini bekliyordu; ancak bu gerçekleşmedi, hatta geçen çarşamba günü sona eren yurt dışı kampına dahi katılmadı.

Riyad'a dönüşle birlikte Ronaldo devamsızlığını sürdürdü ve 32 gün boyunca kamp yaptığı üç şehirde, ister Suudi başkentinde, ister Abha'da, ister Lizbon'da olsun, takımın bütün antrenmanlarını kaçırmış oldu.

Ronaldo önderliğindeki Al Nassr, geçen sezon 7 yıllık bir aranın ardından kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin