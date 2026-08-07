Basın raporları, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2026-2027 yeni futbol sezonunun başında takımı Al Nassr'dan ne kadar süre uzak kalacağını ortaya koydu.

Suudi Arabistan'ın "Al Yaum" gazetesi, Ronaldo'nun yeni sezonda Al Nassr'ın Al Fateh ve Al Diriyah'a karşı oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyeceğini bildirdi.

Al Nassr, gelecek cumartesi günü Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Fateh ile karşılaşacak; ardından 3 gün sonra Hizmetkârı Kral Kupası'nın son 32 turunda Al Diriyah ile mücadele edecek.

Suudi gazetesine göre, Ronaldo bugün cumartesi günü sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlilik törenini düzenleyecek olması nedeniyle bu iki maçta yer almayacak.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin geçen 6 Temmuz'da son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak sona ermesinin ardından Al Nassr'dan uzak kaldı.

Herkes, Portekizli yıldızın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 21 gün süren yasal iznin bitiminde Al Nassr antrenmanlarına döneceğini bekliyordu; ancak bu gerçekleşmedi, hatta geçen çarşamba günü sona eren yurt dışı kampına dahi katılmadı.

Riyad'a dönüşle birlikte Ronaldo devamsızlığını sürdürdü ve 32 gün boyunca kamp yaptığı üç şehirde, ister Suudi başkentinde, ister Abha'da, ister Lizbon'da olsun, takımın bütün antrenmanlarını kaçırmış oldu.

Ronaldo önderliğindeki Al Nassr, geçen sezon 7 yıllık bir aranın ardından kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ayrıca tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.