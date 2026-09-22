Manchester United efsaneleri Paul Scholes ve Nicky Butt, kırmızılı takımın forveti Benjamin Sesko'nun sakatlık nedeniyle yaşadığı son aksaklık konusunda ikna olmuş değil.

2025 yazında 74 milyon sterlin karşılığında Leipzig'den İngiliz kulübüne katılan Sesko, geçen sezon çektiği bacak sorunu nedeniyle sezon hazırlık döneminin tamamını kaçırdı.

Sloven forvet, mayıs ayında Liverpool karşısında kazanılan maçta bacağına aldığı bir tekmenin ardından sakatlandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Qarabağ karşısında ve Carabao Kupası'nda Brighton'a kaybedilen maçta ilk 11'de başladı; pazar günü Fulham karşısında kadro dışı bırakılmadan önce Manchester United'ın sezondaki ilk dört maçında yedek olarak yer aldı.

United'ın Craven Cottage'da güçlükle 1-1 berabere kaldığı maç için Sesko başkent Londra'ya gitmedi ve teknik direktör Michael Carrick sakatlığın ciddiyetine dair daha net bir tablo çizemedi.

Forvet bu hafta muayeneden geçecek, ardından kulüp tedavi planına karar verecek; ancak yaşadığı bu aksaklık, sezona yapılan felaket bir başlangıçta bir başka darbe olarak değerlendiriliyor.

Manchester United yaz transfer döneminde bir başka gerçek forvetle anlaşmama kararı almıştı ve 77 maçta dokuz gol atan Joshua Zirkzee, takıma kalan tek seçenek konumundaydı.

"The Good, The Bad and The Football" programının son bölümünde, eski orta saha oyuncusu Butt, odak noktası Sesko'nun sakatlığına kaymadan önce hücum hattını takviye etmeme kararına üzüldüğünü dile getirdi.

Scholes, "The Good, The Bad and The Football" programının son bölümünde Sesko'nun "tekmelik takması gerektiğini" şaka yollu söylerken, Butt "ya bacağın kırılır ya da oynarsın" ısrarında bulundu.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Butt şunları söyledi: "Dörtlü savunma hattı büyük bir sorun, ama benim için asıl büyük sorun 9 numaralı forvet. Manchester United nasıl olur da yalnızca tek bir forvete sahip olabilir? Sakatlanan kim ve nasıl bir sakatlık, bacakta bir sakatlık mı bu?"

Scholes ise şu yanıtı verdi: "İnsan bacağından nasıl sakatlanır? Bu bir bacak kırığı değil mi? Basitçe tekmelik takamaz mısın?"

Butt de şunları ekledi: "Ya bacağın kırılır ya da oynarsın. Tekmelik ya da ped tak, bu işi tam olarak anlamıyorum. Ne olduğunu bilmeden tartışmak zor."

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