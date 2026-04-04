Sakatlığının ardından ilk kez... Mbappé, Real Madrid'in Mallorca karşısındaki hücumunu yönetiyor

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, bugün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
Real Madrid'in bugünkü maç kadrosunda, sakatlıkları nedeniyle Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes ve Dani Ceballos'un yanı sıra, cezası nedeniyle Fede Valverde yer almadı.
Buna karşılık, Real Madrid, uzun süre sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Éder Militão'yu kadroya geri aldı.
Arbeloa, sakatlığından sonra ilk kez ilk 11'de yer alan Kylian Mbappé'nin yanı sıra İbrahim Díaz ve Arda Güler'den oluşan üçlü hücum hattını sahaya sürdü.
Real Madrid'in tam kadrosu şu şekildeydi:
Lunin - Trent Alexander-Arnold - Rüdiger - Hojlund - Álvaro Carreras - Manuel Ángel - Tchouameni - Camavinga - Arda Güler - İbrahim Díaz - Mbappé.
Real Madrid, 69 puanla La Liga sıralamasında ikinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunuyor. Mallorca ise 28 puanla 18. sırada yer alıyor. Ayrıca
