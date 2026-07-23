Nassr, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki dış kampında yeni bir takviye elde etti; Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu takıma katılmaya yaklaştı.

Nassr, yeni sezon hazırlık kampının ikinci etabını 19 Temmuz'dan bu yana Portekiz'in Lizbon şehrinde geçiriyor. Kamp, önümüzdeki 5 Ağustos'ta ayrılışa kadar sürecek.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Nassr'ın bek oyuncusu Nawaf Boushal'in, Suudi Arabistan Millî Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında yaşadığı sakatlıktan iyileştiğini belirtti.

Boushal, grup aşamasının üçüncü haftasında Cape Verde ile oynanan ve golsüz sona eren maçta eklem bağlarında yırtık şeklinde bir sakatlık geçirmiş ve millî oyuncuların izne çıkmasına rağmen bir rehabilitasyon programı uygulamıştı.

Gazete, Suudi bekin, "Yeşiller"deki takım arkadaşları Nawaf Al Aqidi, Abdulelah Al Amri ve Abdullah Al Khaibari ile birlikte yarından sonraki gün, Cumartesi, Nassr'ın Portekiz'deki kampına katılacağını açıkladı.

Lizbon'a varır varmaz Boushal, sağlık durumundan ve takımla antrenmanlara, hazırlık ile resmî maçlara katılmaya hazır olduğundan emin olunması için tıbbi muayeneden geçecek.

Nassr, önümüzdeki 28 Temmuz'da İspanya ekibi Mérida ile, ardından 1 Ağustos'ta Portekiz ekibi Estrela Amadora ile hazırlık maçı yapmaya hazırlanıyor; kamp ise aynı ayın 4'ünde İspanya ekibi Almería ile oynanacak maçla sona erecek.

Öte yandan Nassr'ın, dış kampa Portekiz ekibi Benfica'nın rezerv takımına karşı 2-1'lik sürpriz bir mağlubiyetle başladığını hatırlatalım; bu maçta birçok yedek oyuncu forma giymişti.