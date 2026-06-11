Sakatlığına rağmen... Donis, Dünya Kupası'nda Al-Akidi'ye güveniyor

Suudi Milli Takımı'nın kalecisi Nawaf Al-Aqidi, geçtiğimiz dönemde antrenmanlara tam olarak katılamasına engel olan bir sakatlıkla "Yeşiller"in kampına katıldıktan sonra, 2026 Dünya Kupası maçlarına yetişmek için zamana karşı yarışını sürdürüyor.

Al-Akidi, turnuva başlamadan önce fiziksel ve teknik hazırlığını geri kazanmak amacıyla, tıbbi ve teknik ekibin sürekli takibi altında, milli takım kampına geldiğinden beri yoğun bir rehabilitasyon programına girdi.

Son günlerde durumuyla ilgili şüpheler olsa da, Suudi milli takımının teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, kaleciyi hala ilk tercihleri arasında görüyor ve tıbbi olarak yeşil ışık yakılırsa Dünya Kupası'nda ilk kaleci olarak ona güvenmek istiyor.

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"Nadina" programının ortaya koyduğuna göre, El-Akidi, hazırlık durumu hakkında nihai karar verilmeden önce, maçlara katılma yeteneğini değerlendirmek üzere önümüzdeki saatler içinde belirleyici fiziksel ve tıbbi testlere tabi tutulacak.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kuralları, katılımcı milli takımlara kalecilerin sakatlıklarıyla başa çıkma konusunda esneklik tanıyor. Bu kurallar, maçtan 48 saat önce sakatlanan kalecinin değiştirilmesine izin veriyor ve bu da teknik ekibe konuyu dikkatli bir şekilde ele almak için ek bir alan sağlıyor.

Bu bağlamda program, Suudi milli takım heyetinin turnuvaya katılımı için ayrılan resmi otobüsü henüz teslim almadığını, ancak heyetin ABD'nin Miami kentine varır varmaz otobüsü teslim alacağını açıkladı.

Ayrıca, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA), Dünya Kupası'na katılan milli takımlar için onaylanan düzenleme prosedürleri kapsamında, Suudi milli takım heyetinin ABD şehirleri arasındaki seyahatleri sırasında sürekli olarak eşlik etmesi için iki temsilci görevlendirdiğini belirtti.

Kaleci konusu, özellikle son yıllarda Suudi Arabistan'ın en önde gelen kalecilerinden biri olarak kendini kanıtlayan Al-Akidi'nin milli takımda büyük bir güvenle karşılanması nedeniyle, turnuva başlamadan önce teknik ekibin en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor.

Suudi taraftarlar, kalecinin son test sonuçlarını merakla bekliyor ve onun bu önemli turnuvada forma giymeye hazır olmasını ve Yeşiller'in savunmasını yönetmesini umuyor.