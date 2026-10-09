Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın sağ bacağında yaşadığı ağrılar nedeniyle yarın La Liga'da Getafe ile oynanacak maçta ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceğini doğruladı.

Sport gazetesi, Flick'in basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayımladı. Flick, oyuncunun yeni bir sakatlık yaşamasını önlemek için Raphinha konusunda temkinli davranıldığını vurguladı.

Flick, "Raphinha'nın sakatlığı ciddi değil, ancak yine de dikkate alınması gerekiyor; çünkü birçok sakatlık yaşadı ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Yarın da Galatasaray karşısında da forma giyemeyecek." dedi.

Brezilyalı oyuncu, Getafe karşılaşması öncesindeki son antrenman seansında takımla birlikte çalışmadı. Raphinha, takım arkadaşlarından önce sahaya indi ve takımla yapılan antrenmanlara katılmadan bireysel çalışma yaptı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Flick, "Raphinha'nın baskı yapmadaki önemi; yokluğunun bir etkisi olabilir mi? Bugün antrenmanda baskı konusunda bazı iyi şeyler gördüm. Topu kaybettiklerinde iyi baskı yaptılar ve bu, bizim zihniyetimizin bir parçası." diye konuştu.

Flick, "Raphinha ve Brezilya ile çıktığı seyahatlerde farklı bir yaklaşım izlemesi mi? Herkes ülkesinin milli takımında oynamak ister. Raphinha'nın zihniyeti de bu. O her zaman elinden gelenin en iyisini yapar." diye vurguladı.

Flick, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi zor durumda bırakacak dolaylı bir mesaj vererek şunları ifade etti: "Avustralya'da oynamasının ve binlerce kilometre seyahat etmesinin gerekli olup olmadığını iyice düşünmemiz gerekiyor. Bu inanılmaz bir şey. Hazırlık maçlarını seçmeleri gerekiyor; bu da Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi nedeniyle mümkün değil."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Almanya Milli Takımı'ndayken Arjantin, Brezilya ve Paraguay'a gitme seçeneğimiz vardı, ama bu, iki ya da 3 hazırlık maçının bulunması sayesinde oluyordu. Artık bu imkânsız hale geldi. Bu da normal."

Flick, "Oyuncular üzerinde büyük bir baskı var. Başka oyuncuları görmek ve daha fazla dakika oynayanlara dinlenme vermek için maçları yok. Durum bu ve biz fikstürleri değiştiremeyiz." diye ekledi.

Flick, "İspanya Milli Takımı'nı izlerken gördüklerim hoşuma gidiyor; gerek performans açısından gerekse oyun dakikalarının nasıl dağıtıldığı açısından. Aramızdaki ilişki çok iyi. İspanya dünyanın en iyi milli takımı ve onu oynarken izlemekten keyif alıyorum." dedi.

Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için mevcut seçeneklerle ilgili olarak Flick, Getafe karşısındaki ilk 11'de samba yıldızının yerini doldurabilecek adaylardan biri olarak Gabriel Jesus'u işaret etti.

Flick düşüncesini şu sözlerle ortaya koydu: "Jesus ilk 11'de başlar mı? Fikir bu yönde; çok gelişti ve bizim oyun tarzımıza uyuyor. Son derece iyi bir performans sergiliyor, onu beğeniyorum ve hazır durumda."