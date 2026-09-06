Sakatlığın nüksetmesini önlemek için: Mourinho, Real'in yıldızıyla son derece temkinli davranıyor

Haftalarca süren yokluğunun ardından Real Madrid'in yıldızı Fransız Aurelien Tchouameni, bugün pazar günü takımla birlikte antrenman yaptı; ancak antrenmanların tamamına katılmadı, büyük bölümünde yer aldı.

AS gazetesi, Tchouameni konusunda temkinli bir iyimserlik bulunduğunu aktardı; zira Dünya Kupası'ndan bu yana çektiği ağrılardan kurtulmasının ardından göstergeler olumlu, ancak iyileşme sürecinin kendi zamanına ihtiyacı var.

Özellikle Tchouameni söz konusu olduğunda, Real Madrid son derece temkinli davranıyor; çünkü öncelik, Fransız yıldızın herhangi bir sakatlık nüksü yaşamaması.

Bu nedenle, bugün ortaya çıkan olumlu tabloya rağmen Tchouameni, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında ilk 11'de yer almayacak; hatta maç kadrosuna girmesi bile pek olası görünmüyor.

Bu sebeple, Fransız oyuncunun antrenmanlara dönüşünün yarattığı heyecanın temkinli bir çerçevede kalması gerekiyor; zira iyileşmenin son aşamasına ulaşmaktan söz edilebilir, ama henüz bitiş çizgisinden değil.

Dolayısıyla teknik direktör Jose Mourinho, salı günkü maç öncesinde büyük ikilemini korumaya devam edecek; nitekim Fede Valverde tamamen hazır olacak, buna karşılık cezalı 3 oyuncu bulunuyor: Camavinga, Bernardo Silva ve Arda Güler. Tchouameni ise hâlâ iyileşme aşamasında ve sıkı gözetim altında.

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