24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Sakatlığın nüksetmesini önlemek için: Mourinho, Real'in yıldızıyla son derece temkinli davranıyor

La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Tchouameni
İspanya

Haftalarca süren yokluğunun ardından Real Madrid'in yıldızı Fransız Aurelien Tchouameni, bugün pazar günü takımla birlikte antrenman yaptı; ancak antrenmanların tamamına katılmadı, büyük bölümünde yer aldı.

AS gazetesi, Tchouameni konusunda temkinli bir iyimserlik bulunduğunu aktardı; zira Dünya Kupası'ndan bu yana çektiği ağrılardan kurtulmasının ardından göstergeler olumlu, ancak iyileşme sürecinin kendi zamanına ihtiyacı var. 

Özellikle Tchouameni söz konusu olduğunda, Real Madrid son derece temkinli davranıyor; çünkü öncelik, Fransız yıldızın herhangi bir sakatlık nüksü yaşamaması.

Bu nedenle, bugün ortaya çıkan olumlu tabloya rağmen Tchouameni, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında ilk 11'de yer almayacak; hatta maç kadrosuna girmesi bile pek olası görünmüyor. 

Bu sebeple, Fransız oyuncunun antrenmanlara dönüşünün yarattığı heyecanın temkinli bir çerçevede kalması gerekiyor; zira iyileşmenin son aşamasına ulaşmaktan söz edilebilir, ama henüz bitiş çizgisinden değil.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

Dolayısıyla teknik direktör Jose Mourinho, salı günkü maç öncesinde büyük ikilemini korumaya devam edecek; nitekim Fede Valverde tamamen hazır olacak, buna karşılık cezalı 3 oyuncu bulunuyor: Camavinga, Bernardo Silva ve Arda Güler. Tchouameni ise hâlâ iyileşme aşamasında ve sıkı gözetim altında.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin