Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın sağ bacağında yaşadığı ağrılar nedeniyle yarın Ligada Getafe ile oynanacak maçta ve Şampiyonlar Ligindeki Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceğini doğruladı.

Sport gazetesi, Flick'in basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Flick, oyuncunun yeni bir sakatlık yaşamasını önlemek için Raphinha konusunda temkinli davranıldığını vurguladı.

Flick, "Raphinha'nın sakatlığı ciddi değil ancak yine de dikkate alınması gerekiyor çünkü çok sayıda sakatlık yaşadı ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Yarın da Galatasaray maçında da hazır olmayacak." dedi.

Brezilyalı oyuncu, Getafe karşılaşması öncesindeki son antrenman seansında takımla birlikte çalışmadı. Raphinha, takım arkadaşlarından önce sahaya indi ve takım antrenmanlarına katılmadan bireysel çalışma yaptı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Flick, "Raphinha'nın pres yapmadaki önemi; yokluğunun bir etkisi olabilir mi? Bugün antrenmanda pres konusunda bazı iyi şeyler gördüm. Topu kaybettiklerinde iyi pres yaptılar ve bu bizim anlayışımızın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Flick, "Raphinha ve Brezilya ile olan seyahatlerinde farklı bir yaklaşım izlemek? Herkes ülkesinin milli takımında oynamak ister. Raphinha'nın anlayışı budur. O her zaman elinden gelenin en iyisini yapar." diye vurguladı.

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi dolaylı yoldan zor duruma düşürecek bir mesaj veren Flick, "Avustralya'da oynamasının ve binlerce kilometre seyahat etmesinin gerekli olup olmadığını iyice düşünmemiz gerekiyor. İnanılması güç bir durum. Hazırlık maçlarını seçmeleri gerekiyor ve Avrupa'da Uluslar Ligi nedeniyle bu mümkün değil." dedi.

Flick sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya Milli Takımı'ndayken Arjantin, Brezilya ve Paraguay'a gitme seçeneğimiz vardı ama bu, 2 ya da 3 hazırlık maçı olmasından kaynaklanıyordu. Şimdi bu imkânsız hâle geldi. Bu normal."

Flick, "Oyuncular üzerinde büyük bir baskı var. Başka oyuncuları görecekleri ve daha fazla dakika oynayanlara dinlenme fırsatı verecekleri maçları yok. Durum bu ve biz takvimleri değiştiremeyiz." diye ekledi.

Flick ayrıca şunları söyledi: "İspanya Milli Takımı'nı takip ettiğimde gördüklerim hoşuma gidiyor; gerek performans gerekse oyun dakikalarının nasıl dağıtıldığı açısından, aramızdaki ilişki çok iyi. İspanya dünyanın en iyi milli takımı ve onu oynarken izlemek hoşuma gidiyor."

Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için elindeki seçeneklere gelince Flick, Getafe karşısında ilk on birde samba yıldızının yerini doldurabilecek adaylardan biri olarak Gabriel Jesus'u işaret etti.

Flick düşüncesini şöyle açıkladı: "Jesus ilk on birde başlar mı? Fikir bu yönde, çok gelişti ve bizim oyun tarzımıza uyuyor. Son derece iyi bir performans sergiliyor, onu beğeniyorum ve hazır."