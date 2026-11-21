Kika Nazareth'in Portekiz Milli Takımı kadrosuna davet edilmesi, Barcelona ile Portekiz Futbol Federasyonu arasında yeni bir krize yol açtı.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona Kadın Takımı'nın teknik direktörü Pere Romeu, Portekizli çalıştırıcı Francisco Neto'nun kararından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Neto, 2027 Dünya Kupası play-off'unda İzlanda ile oynanacak iki kritik maç için Kika Nazareth'i Portekiz kadrosuna davet etti.

Sorun, Kika'nın hâlâ sakat olması. Barcelona bu ayın başında Portekizli oyuncunun sağ uyluğundaki rektus femoris kasında kas lifi sakatlığı yaşadığını ve iyileşme süresinin 4 ila 5 hafta arasında olacağını açıklamıştı. Buna rağmen Portekiz, oyuncuyu önümüzdeki 1 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar için kadroya çağırmaya karar verdi.

Pere Romeu, uyarı niteliğindeki açıklamasında "Kika Nazareth sakat ve bireysel bir antrenman programı uyguluyor." dedi.

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Romeu, Barcelona'nın oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri Portekiz Futbol Federasyonu ile paylaştığını belirtirken karara katılmadığının da altını çizdi ve üzüntüyle şöyle konuştu: "İletişim ne kadar yoğun olursa olsun, bu aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor."

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Romeu, kulübün tüm sağlık bilgilerini hem Portekiz'e hem de bizzat Kika Nazareth'e ilettiğini vurguladı.

Sağduyunun galip geleceğine inandığını ifade eden Romeu, Kika Nazareth'in takım antrenmanlarına dönebilmesi için birkaç hafta daha geçmesi gerektiğini de vurguladı.

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Öte yandan Francisco Neto bambaşka bir tutum sergiliyor. Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü, oyuncunun kamp başlayana kadar iyileşebileceğini düşünüyor ve onu kadroya çağırmanın gereksiz bir risk almak anlamına gelmediğini savunuyor.

Neto, "Bizimle oynamak için yüzde 100 hazır olacak" dedi ancak oyuncunun sahada kalacağı sürenin sınırlı olabileceğini de belirtti.

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Portekiz Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü ayrıca Barcelona'nın sağlık ekibiyle iletişim halinde olduğunu ve Kika'nın müsabakalara dönmesine izin verilmeden önce yeni testlerden geçeceğini doğruladı.

Kika Nazareth, Barcelona'nın vazgeçilmez as oyuncularından biri olarak görülüyor. Katalan ekibi, daha önce birçok fiziksel sorun yaşayan oyuncunun yeni bir sakatlık nüksü yaşamasının önüne geçmek istiyor.

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Son sözü oyuncunun sağlık durumundaki gelişmeler belirleyecek ancak Barcelona ile Portekiz Milli Takımı arasındaki anlaşmazlık artık herkesin gözü önünde.