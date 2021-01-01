Sakatlanan Sergio Ramos, Real Madrid-Barcelona maçını kaçıracak

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedeflerken, başkan Florentino Perez'in seçim kararıyla sarsılan Real Madrid'e bir şok da kaptan Sergio Ramos'tan geldi.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ve Barcelona ile oynanacak El Clasico'yu kaçıracağı açıklandı.

Ramos ne söyledi?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki iki Liverpool karşılaşmasında da yer alamayacak olan Ramos, yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.

"Sakatlıklarla ilgili elimizden gelen fazla bir şey yok. Elbette çok üzgünüm ama sahalara en iyi ve hızlı şekilde dönebilmek için çalışmalaramı sürdüreceğim."

Son El Clasico'su olabilirdi

Real Madrid ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Ramos için böylece El Clasico defteri de kapanmış olabilir. Real Madrid'den iki yıllık teklif bekleyen ancak bir yıllık kontrat önerilen Ramos'un sıklıkla PSG'ye katılacağı iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Ülkesi İspanya'nın Kosova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada 86'ncı dakikada Eric Garcia'nın yerine oyuna giren Sergio Ramos, bu karşılaşmanın son anlarında sakatlık geçirmişti.