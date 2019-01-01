Sakatlanan Emre Belözoğlu derbide yok
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kaptan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.
Skorer'de yer alan habere göre tecrübeli yıldız sağ kasığındaki sakatlık sebebiyle derbiye saatler kala maç kadrosundan çıkarıldı.
Teknik Direktör Ersun Yanal, bu sezon 13 lig maçında görev yapan 39 yaşındaki yıldızın yerine ilk 11'de Tolga Ciğerci'ye şans verdi.
İlk 11'de Jailson sürprizi
Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal; Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'e orta sahada görev verirken sol bek pozisyonunda formayı Nabil Dirar'a verdi.
Öte yandan Serdar Aziz'in savunmanın merkezindeki partneri Zanka kulübeye çekilirken Jailson ilk 11'de kendisine şans buldu.
Sarı lacivertli ekibin derbideki ilk 11'i şu şekilde:
Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi.