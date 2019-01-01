Sakatlanan Ali Turan 3 hafta Konyaspor forması giyemeyecek

Konyaspor'da cezalı Levan Shengelia ve sakatlığı bulunan Ali Çamdalı'nın ardından Ali Turan da Beşiktaş karşısında oynayamayacak.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekipte eksik oyuncular can sıkıyor.

Cezası nedeniyle oynayamayacak olan Levan Shengelia ile sakatlığı bulunan Ali Çamdalı'nın ardından Ali Turan da Beşiktaş karşısında yok.

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Konyaspor resmi twitter hesabından yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu:

"Kulüp Doktorumuz Abdülaziz Türksoylu konu hakkında yaptığı açıklamada 'Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ali Turan'ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol adduktor kasında 2. derece zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir' dedi."

Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede cumartesi saat 20.00'de oynanacak.