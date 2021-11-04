Sakatlıktan dönen Barcelona'nın Fransız yıldızı Dembele tekrar mı sakatlandı?

Barcelona'nın büyük umutlarla Borussia Dortmund'dan transfer ettiği ve geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Fransız oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlıktan döndüm derken bir kez daha sakatlık yaşadı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev'i 1-0 yendikleri maçta görev aldı.

Fransız futbolcu, müsabakaya yedek kulübesinde başlarken karşılaşmanın son 25 dakikalık bölümüne dahil oldu. Dembele, kondisyonunu yeniden toparlamak için uğraşırken maç sonunda Barcelona sağlık heyetinin yaptığı kontrollerde tekrar sakatlandığı açıklandı.

Ne söylendi?

Barcelona kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sergino Dest'in bel ağrısı var. Önümüzdeki süreçte yapılacak kontrollerin ardından Dest'in durumu belli olacak.

"Ousmane Dembele'nin ise sol hamstringinin semimembranosus kasında gerginlik var. Önümüzdeki maçta sahada olamayacak ve onun da sahalara döneceği zaman henüz belli değil" denildi.

Dembele ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Fransız oyuncunun, şimdilik Barcelona'nın cumartesi günü Celta Vigo maçında oynayamayacağı açıklandı fakat Dembele'nin, ne zaman sahalara döneceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Dembele, Barcelona'nın önümüzdeki süreçte oynayacağı maçları kaçırabilir. Bu konu göz önüne alındığında Fransız yıldızın, Fransa Milli Takımı'nın kasım ayında Dünya Kupası elemlerinde oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmesi de pek mümkün görünmüyor.

Fransız oyuncunun sakatlığı kasım ayındaki milli araya denk geldiği için bu durum La Liga'da daha az maç kaçıracak olması açısından Dembele'nin lehine olabilir ancak hamstring sorunları Fransız futbolcuyu bir süredir engelliyor.

Euro 2020'de sakatlanan Dembele, bu sakatlığı sebebiyle Barcelona'da 14 maç kaçırdı.

Milli aranın ardından 20 Kasım'da Espanyol ile karşılaşacak olan Barcelona, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ve İspanya'nın iyi ekiplerinden Villarreal ile maça çıkacak.

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