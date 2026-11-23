Barcelona Teknik Direktörü Alman Hansi Flick, Lamine Yamal'ın yokluğunu telafi etmek için fazla beklemedi. Yeniden Barça akademisine uzanan Flick, Katalan kulübü yönetiminin hücum hattının geleceği olarak gördüğü genç bir Belçikalı forvete ilk şansını verdi.

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Barcelona kafilesi, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında Sabah ile karşılaşmak üzere Azerbaycan'a gidiyor. Bu, Katalan ekibinin Avrupa kupalarındaki en uzun yolculuğu; zira Bakü, Barcelona'ya 3.970 kilometre uzaklıkta.

Alman teknik adam bu maçta, başta takımın yıldızı ve yeteneği Lamine Yamal olmak üzere birçok as oyuncusundan yoksun olacak. Yamal, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Barcelona'da kaldı.

Barça sağlık ekibi, oyuncunun Şampiyonlar Ligi maçında forma giymemesinin yalnızca bir önlem olduğunu ve pazar günü Deportivo karşısında oynamasına engel olmayacağını açıkladı. Sakatlıkları bulunan Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen, Hamza Abdelkarim ve Bardghji de Barcelona'da kaldı.

Kadrodaki en dikkat çekici gelişme ise Belçikalı Jesse Bisiwu'nun A takıma ilk kez çağrılması oldu. 18 yaşındaki forvet, geçen yaz 31 Temmuz'da 8,5 milyon euro karşılığında Club Brugge'den Barcelona'ya katılmış ve Haziran 2031'e kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı. Bu transfer, kulübün geleceğin takımını güçlendirmek için yaptığı en büyük hamlelerden biriydi.

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Futbol kariyerine 2014'te Leuven'de başlayan Bisiwu, 2020'ye kadar burada kaldıktan sonra Club Brugge'e transfer oldu. 2023'te, henüz 15 yaşındayken "Club NXT" adlı ikinci takımda oynamaya başladı ve Belçika ikinci liginde 36 maça çıktı.

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Daha önce Belçika'nın tüm genç milli takımlarında forma giyen Bisiwu, şu anda Belçika U21 Milli Takımı'nı temsil ediyor. U17 Avrupa Şampiyonası'nda dikkat çekici bir performans sergileyerek turnuvanın en iyi 11'ine girdi. Sağ ayağını kullanan oyuncu her iki kanatta da oynayabiliyor. Barcelona Atlètic'e katıldığından bu yana zaman zaman Belletti'nin takımıyla, zaman zaman da A takımla antrenman yapıyor. Şu ana kadar ikinci ligde sekiz maçta forma giydi, hepsine ilk 11'de başladı ve bir asist yaptı.

İspanyol gazetesi "Marca"nın haberine göre Flick, oyuncuyu Joan Gamper Spor Tesisleri'ne geldiği günden bu yana yakından takip ediyor. Bisiwu, teknik direktörün sezon öncesi hazırlık döneminde takıma dahil ettiği genç oyunculardan biriydi ve örneğin Basel'e attığı iki golle herkesi büyülemişti.

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Alman teknik adam, geçen aylarda oyuncunun özelliklerini dikkatle gözlemledi: hızı, dripling becerisi, savunmacıları geçme ve bire bir mücadeledeki yeteneği, atak kurma becerisi, şutlarındaki isabet ve fiziksel gücü.

İspanyol gazetesi, Barça teknik ekibinden bir kaynağa dayanarak Flick'in Bisiwu'yu Yamal'ın yokluğunda başvurulan zorunlu bir alternatif olarak değil, kulübün önümüzdeki yıllarda güveneceği büyük bir oyuncu projesi olarak gördüğünü aktardı. Bu nedenle Flick, oyuncunun baskı altındaki kişiliğini sınamak için ona zorlu bir atmosferde ilk Avrupa deneyimini yaşatmak istedi.