Sakat oyunculardan Fenerbahçe'ye iyi haber

Derbide oynayıp oynayamayacağı merak edilen Emre Belözoğlu, Isla ve Hasan Ali'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

Sezon başından bu yana sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle zor zamanlar geçiren 'de iyi haberler gelmeye başladı.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberine göre Emre Belözoğlu, Isla ve Hasan Ali’den iyi haber geldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kaptan Emre Belözoğlu’nu direkt olarak ilk 11’e koymayı planladığı öğrenildi.

Isla ve Hasan Ali’den özellikle Şilili oyuncunun takıma dönmeye tamamen hazır olduğu ancak kararı Ersun Yanal’ın vereceği ifade edildi. Hasan Ali’nin durumunun ise sahaya çıkmaya veya en azından 90 dakika oynamaya elverişli olmadığı öğrenildi.

Moses kulübeye girebilir

Derbiye kadar iyileşebileceği konuşulan Moses’ın ilk 11’de oynaması beklenmiyor. Yıldız oyuncunun iyileşmesine karşın maç ve idman eksikliği nedeniyle kenarda bekleyeceği belirtiliyor.

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Yanal’ın sakatlıktan çıkan futbolcuları 11’de sahaya sürmek yerine kenarda hamle oyuncusu olarak tutmayı ve maçın gidişine göre değerlendirebileceği öğrenildi.