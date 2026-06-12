Faslı savunma oyuncusu Nayef Akrad, 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak Fas milli takım kadrosundan çıkarılma nedenini açıklamak için sessizliğini bozdu ve turnuvaya katılamamasının, sakatlığında yeni bir nüksetme değil, en üst düzeyde rekabet edebilecek fiziksel hazırlıkta olmaması nedeniyle olduğunu vurguladı.

Fas Futbol Federasyonu, Çarşamba günü milli takımın antrenmanlarına katılmış olmasına rağmen, "Atlas Aslanları"nın ilk maçından birkaç gün önce Perşembe günü Akred'in Dünya Kupası'nda yer almayacağını resmi olarak açıklamıştı. Bu durum, taraftarlar arasında oyuncunun sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine yol açmıştı.

Olympique Marsilya'nın savunma oyuncusu, Instagram hesabından paylaştığı uzun bir mesajda, Fas milli takımının teknik ekibiyle koordineli olarak alınan kararın ayrıntılarını açıkladı.

Akard, "Bu yeni bir nüksetme değil. Tam tersine, her geçen gün daha iyi hissediyorum ve sakatlık artık geride kaldı. Ancak teknik ekiple istişare ettikten sonra, şu anki seviyemin grup aşamasında milli takıma umduğum şekilde yardımcı olmama izin vermediğini gördük" dedi.

"Geçtiğimiz haftalarda gösterdiğim tüm çabalara rağmen, turnuva başlangıcında fiziksel olarak %100 hazır olamayacağım ortaya çıktı. Bu nedenle teknik ekiple mutabık kalarak, milli takımın ve turnuvanın yararına olacak şekilde bu karar alındı" diye ekledi.

Faslı savunma oyuncusu, turnuvaya yetişmek için elinden geleni yaptığını, ancak zamanında tam olarak hazır hale gelemediğini açıkladı.

"Zamanında geri dönüp en iyi formuma kavuşmak için her yolu denedim, ancak mevcut zaman dilimi içinde bu mümkün olmadı. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı, ancak bunu gerçekçi ve sorumlu bir şekilde kabul ediyorum" dedi.

Uzun bir tedavi süreci

Akred, geçen sezon boyunca bağ iri kasında bir sakatlık yaşadı ve hem Olympique Marseille'de hem de Afrika Uluslar Kupası'nda Fas milli takımıyla oynarken ağrılara rağmen oynamaya devam etti.

Geçtiğimiz Mart ortasında, oyuncu tam bir iyileşme umuduyla ameliyat oldu. Ardından, Mayıs başında Fransız kulübü, milli takımın sağlık ekibiyle işbirliği içinde rehabilitasyon programını tamamlaması için Fas'a dönmesine izin verdi.

Akrad, Dünya Kupası hazırlıklarında hiçbir hazırlık maçında yer almadı ve hazırlık dönemi boyunca hiçbir maç kadrosunda yer almadı, bu da turnuvadan çıkarılması kararının alınmasına katkıda bulundu.

"Milli takımın en büyük taraftarı olacağım"

Hayal kırıklığına rağmen Faslı milli oyuncu, Dünya Kupası boyunca takım arkadaşlarına tam destek vereceğini vurguladı ve turnuva boyunca milli takımın en önemli destekçilerinden biri olacağını belirtti.

Oyuncu, "Bundan böyle milli takımın en büyük taraftarı olacağım. Dünya Kupası'nda takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve Fas halkını gururlandırmalarını umuyorum. Ben milli takımın bir oyuncusuyum, ancak her şeyden önce bir taraftarım ve tıpkı taraftarlar gibi onların arkasında duracağım" dedi.

Akrad ayrıca, iyileşme süreci boyunca kendisine destek olan milli takımın sağlık ekibine, Fas Futbol Federasyonu'na ve taraftarlara teşekkür etti.

Mohamed Wahbi liderliğindeki teknik ekip, Akrad'ın yokluğunu telafi etmek için Suudi Arabistan'ın Al-Fateh takımında oynayan savunma oyuncusu Marwan Saadane'yi Dünya Kupası kadrosuna çağırmaya karar verdi.

Fas milli takımı, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Pazar günü sabahın erken saatlerinde Grup C'de Brezilya ile oynayacağı zorlu maçla başlayacak. Ardından 20 Haziran'da İskoçya, 25 Haziran'da ise Haiti ile karşılaşacak.