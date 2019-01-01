Sakaryaspor - Karagümrük finalinde protesto

TFF 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya gelen Sakaryaspor ve Karagümrük'ün mücadelesinin başında bir protesto gerçekleştirildi.

İlk bir dakika boyunca topu çeviren ve mücadele etmeyen iki takım oyuncuları, TFF'nin amatör ligler için aldığı yaş kararını protesto ettiler.

TFF, önceki günlerde aldığı karara göre, 2019-20 sezonunda Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör liglerde 18 kişilik müsabaka isim listesine 1997 ve daha küçük doğumlu en az beş futbolcu yazılmak zorunda olacak. 18 kişilik müsabaka isim listesine 1990 ve daha büyük doğumlu ise en fazla beş futbolcu yazılabilecek.

18 kişilik müsabaka isim listesine 1997 ve daha küçük doğumlu en az beş futbolcu yazılmazsa veya 1990 ve daha büyük doğumlu beşten fazla futbolcu yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilecek.