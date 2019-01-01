Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Sakaryaspor ile 1074 Çankırıspor karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Yusuf Ziya Gündüz yönetecek.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor 4 haftada topladığı 2 puanla 15. sırada bulunuyor.
Bölgesel Amatör Lig'de bulunan 1074 Çankırıspor, ilk turda Boyabat 1868'i 2-0, ikinci turda ise Kastamonu ÖİKH'yi 5-2 mağlup ederek 3. tura yükselmeyi başardı.
Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Sakaryaspor ile 1074 Çankırıspor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü 20:30'da başlayacak.
Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.