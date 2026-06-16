"Şaka zamanı bitti" sloganını öne süren Lamine Yamal, normalde pas çevirme antrenmanları ve antrenmanın ilk dakikalarında en aktif ve neşeli oyunculardan biri olmasına rağmen, Suudi Arabistan maçı öncesinde Salı günü İspanya milli takımının antrenmanında ciddi bir tavır sergiledi.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'nın yıldızı konsantre ve kendisine verilen göreve tamamen odaklanmış görünüyordu; bu durum, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile beklenmedik bir golsüz beraberlik yaşayan takımın, bu durumu bir an önce geride bırakma arzusunu yansıtıyor.

İspanya Milli Takımı, önümüzdeki Pazar akşamı 8. grubun ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ise ilk turda Uruguay ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yamal, sakatlıktan döndükten sonra Cape Verde karşısında yaklaşık 20 dakika sahada kaldı, ancak kapalı kapılar ardında en iyi seviyesine ulaşmak için ritmini yeniden kazanmaya devam etmesi gerektiğini itiraf etti.

Gazete, oyuncular arasındaki atmosferin olumlu olduğunu, ancak her zamanki kadar coşkulu olmadığını belirtti; oyuncular antrenmanlar sırasında birbirleriyle şakalaşıp gülümsediler.

Diğer bir gelişmede, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 26 kişilik kadrodan 25 oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Tek eksik olan Mikel Merino, gruptan ayrı olarak spor salonunda rehabilitasyon antrenmanı yaptı.

Diğer oyuncular ise, mümkün olan en kısa sürede en iyi formlarına kavuşmak amacıyla, önceki günlere göre daha hafif geçen antrenmanda her zamanki gibi çalıştı.



