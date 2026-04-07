Saka'nın yokluğu ve Rice'ın dönüşü... Arteta, Sporting karşısında Arsenal'in kadrosunu açıkladı

İngiliz takımı Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, bu akşam Salı günü José Alvalade Stadyumu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının kadrosunu açıkladı.

Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir performans sergiliyor. Grup aşamasını tam puanla lider tamamlayan takım, çeyrek finalde Bayer Leverkusen'i iki maç toplamında 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sporting Lizbon ise grup aşamasını yedinci sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselmeyi garantiledi ve rövanş maçında tarihi bir geri dönüşe imza atarak Norveç ekibi Bodo/Glimt'i iki maç toplamında 5-3'lük skorla eledi.

Bugünkü maçta Arsenal'de Bukayo Saka ve Jurrin Timmer sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Londra ekibi, son milli maç aralarında sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Declan Rice'ı kadrosuna geri kazandı.

Arsenal'in kadrosu şu şekilde:

Raya - Saliba - White - Gabriel - Odegaard - Gioceri - Trossard - Madueke - Calafiori - Zubimendi - Rice.

Sporting Lizbon teknik direktörü Roy Burgess de takımının kadrosunu açıkladı. Kadro şu şekilde:

Rui Silva - Morita - Pedro Gonçalves - Katamo - Francisco Trincão - Araújo - Fresneda - Gonçalo Inácio - Diomande - João Simões - Suárez.

Bu karşılaşmanın galibi, Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak olan İspanyol derbisinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.



