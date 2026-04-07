Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Saka'nın yokluğu ve Rice'ın dönüşü... Arteta, Sporting karşısında Arsenal'in kadrosunu açıkladı

Sporting CP - Arsenal
Sporting CP
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
D. Rice
Portekiz
İngiltere

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın resmi kadrosu

İngiliz takımı Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, bu akşam Salı günü José Alvalade Stadyumu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının kadrosunu açıkladı.

Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir performans sergiliyor. Grup aşamasını tam puanla lider tamamlayan takım, çeyrek finalde Bayer Leverkusen'i iki maç toplamında 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sporting Lizbon ise grup aşamasını yedinci sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselmeyi garantiledi ve rövanş maçında tarihi bir geri dönüşe imza atarak Norveç ekibi Bodo/Glimt'i iki maç toplamında 5-3'lük skorla eledi.

Bugünkü maçta Arsenal'de Bukayo Saka ve Jurrin Timmer sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Londra ekibi, son milli maç aralarında sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Declan Rice'ı kadrosuna geri kazandı.

Arsenal'in kadrosu şu şekilde:

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Portugal Lig
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP

Raya - Saliba - White - Gabriel - Odegaard - Gioceri - Trossard - Madueke - Calafiori - Zubimendi - Rice.

Sporting Lizbon teknik direktörü Roy Burgess de takımının kadrosunu açıkladı. Kadro şu şekilde:

Rui Silva - Morita - Pedro Gonçalves - Katamo - Francisco Trincão - Araújo - Fresneda - Gonçalo Inácio - Diomande - João Simões - Suárez.

Bu karşılaşmanın galibi, Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak olan İspanyol derbisinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


Reklam