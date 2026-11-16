"Şaka mı yapıyorsun?" Fransa Futbol Federasyonu'nun eski başkanından Diallo'nun Infantino'ya rakip olarak aday gösterilmesine yorum

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya rakip olarak aday gösterilmesi, selefi Noël Le Graët'i büyük bir sürprize uğrattı. FIFA'nın mevcut başkanına hâlâ yakın olan Le Graët, eski yardımcısının futbol dünyasının en zorlu seçim mücadelelerinden birine girmek üzere seçilmesine duyduğu şaşkınlığı gizlemedi.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi için Diallo'nun adaylığını açıkladı . Böylece Fransız yönetici, uluslararası federasyonun başındaki görevini sürdürmek isteyen Infantino karşısında UEFA Yürütme Komitesi'nin desteğini alan aday oldu.

Diallo'nun seçilmesi, 2016'dan bu yana FIFA başkanlığını yürüten Infantino'ya rakip olabilecek bir isim arayışındaki Avrupa hamleleri çerçevesinde gerçekleşti. Infantino ile bazı Avrupalı yöneticiler arasında, uluslararası federasyonun yönetim biçimi ve son dönemde geniş çaplı tartışmalara yol açan bir dizi ticari proje konusunda anlaşmazlıklar tırmanmıştı.

Gerginliği artıran en önemli dosya, özel sektörden yatırımcıların katılımına olanak tanıyacak ve FIFA'ya bağlı olacak "Fifa Forward Enterprise" adlı ticari bir şirketin kurulması projesiydi. Proje, Avrupa futbolu içindeki bazı tarafların itiraz ve eleştirileri üzerine rafa kaldırıldı.

Diallo'nun adaylığına ilk yorumu yapan eski Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noël Le Graët, "RMC Sport" kanalına konuştuğu sırada büyük şaşkınlığını dile getirdi. Bunun en önemli nedeni, eski Fransız yöneticinin "dost" olarak nitelendirdiği ve hayranlığını vurguladığı Infantino ile güçlü bir ilişkiye sahip olması.

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Karar karşısında şaşkına dönen Le Graët, "Şaka mı yapıyorsun?" dedi ve ekledi: "Gianni bir dost, ona hayranım, bunu biliyorsun." Bu sözler, FIFA'nın mevcut başkanı ile kendisinin ardından Fransa Federasyonu başkanlığına gelen yurttaşı arasındaki beklenen rekabet karşısında içine düştüğü zor duruma açıkça işaret ediyordu.

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Eski Fransız yönetici, Diallo'nun seçime girmesini sağlayacak niteliklere sahip olabileceğini göz ardı etmedi. Ancak Fransa Federasyonu başkanının Infantino karşısında tam olarak hangi argümanlara dayandığını bilmediğini belirterek "Mutlaka benim bilmediğim argümanları vardır" dedi.

Şaşkınlığının sürdüğünü dile getiren Le Graët, "Çok şaşırdım, size ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "Futbola katkı sağlayacak argümanları varsa, bu onun için daha iyi. Bu çok zor bir durum, açık konuşalım, bu hem bir spor hem de bir ticaret."

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Le Graët'in açıklamaları, Infantino ile arasındaki ilişkinin yanı sıra Fransa Federasyonu'nda yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra onun yerine başkanlığa gelen Diallo'yu önceden tanıması nedeniyle önemli mesajlar taşıyor. Bu durum, yaklaşan rekabeti hem kişisel hem de yönetsel düzeyde daha hassas bir hale getiriyor.

63 yaşındaki Philippe Diallo, başkanlığı boyunca bir dizi kriz ve eleştiriyle anılan Le Graët'in ayrılmasının ardından Ocak 2023'te Fransa Futbol Federasyonu başkanlığına gelmişti. Göreve önce geçici başkan olarak başlayan Diallo, aynı yılın haziran ayında resmen seçildi.

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Diallo, Aralık 2024'te dört yıllık yeni bir dönem için yeniden seçilerek koltuğunu korumayı başardı ve Fransız futbolunun en önde gelen yöneticilerinden biri haline geldi. Şimdi ise UEFA'nın FIFA başkanlığı yarışı için kendisini seçmesiyle uluslararası arenada çok daha büyük bir fırsatla karşı karşıya.

Avrupa cephesi uluslararası federasyon içindeki güç dengelerini değiştirebilecek bir alternatif ararken, Mart 2027'deki seçimin Diallo ile Infantino arasında önemli bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Le Graët'in açıklamaları ise Fransız yöneticinin adaylığının, Fransa Federasyonu'na yakın çevrelerde bile sürprizsiz geçmediğini gösteriyor.