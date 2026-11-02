Jamie Carragher, Liverpool'un Arsenal'e 1-0 yenildiği maçta tartışmalı hareketleriyle gündeme gelen orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı sert sözlerle eleştirdi. Liverpool'un eski savunmacısı, Arjantinli oyuncunun Emirates'te Noni Madueke'nin kırmızı kart görmesini sağlamak için teması abartmış gibi görünmesinden duyduğu tiksintiyi dile getirdi.

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Mac Allister, Emirates'te arbede çıkardı

Pazar günü Kuzey Londra'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tansiyon yükseldi. Orta sahadaki bir ikili mücadelenin ardından Mac Allister, yerdeki Martin Odegaard'ın başının arkasına tokat atarak büyük bir arbedenin fitilini ateşledi. Arsenal oyuncuları buna hemen tepki gösterdi.

Jurrien Timber ve Madueke, Arjantinli oyuncuyla yüzleşmek için hızla araya girdi. Ardından yaşanan karşı karşıya gelme sırasında Madueke'nin alnı Liverpoollu orta saha oyuncusuna hafifçe değdi. Mac Allister ise kendini abartılı bir şekilde yere bıraktı.

Madueke'nin zaten sarı kartı olmasına rağmen hakem Andy Madley, kanat oyuncusunu oyundan atmamayı tercih etti. Bunun yerine Mac Allister ve Timber'a sarı kart gösterdi. VAR hakemi Stuart Attwell pozisyonu inceledi ve temasın “sert, şiddet içeren veya vahşice” olmadığını doğrulayarak Madueke'nin kırmızı kart gerektiren bir ihlalde bulunmadığına karar verdi.

‘Mac Allister'ın yaptığı şaka gibi’

Olayları Sky Sports için takip eden Carragher, Liverpoollu oyuncuya yönelik değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski savunmacı, Premier League'de kendini yere atma davranışını ortadan kaldırmak için herkesin birlikte harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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“Oyundan atılmamasına çok sevindim,” diyen Carragher tepkisini şöyle sürdürdü: “Gerçekten kararlı olmalı, bunu yapanları açıkça eleştirip ‘Bu utanç verici’ demeye başlamalıyız. Buna son verilmeli, saçmalık bu. Buna tahammül edemiyorum.

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“Şu kafa kafaya gelme meselesi... Birisi kafasını geriye çekip kafa atarsa elbette kırmızı kart. Ama kafa kafaya geldiklerinde biri diğerine dokunur dokunmaz öteki yere düşüyor ve oyuncu atılıyor... Futbol camiası, Premier League'dekiler, taraftarlar, bunu kendi takımınızın oyuncuları yaptığında da eleştirin.”

Carragher, sözlerini sistemsel değişiklik çağrısıyla tamamladı. “Ben Liverpool taraftarıyım ve Mac Allister'ın yaptığı şaka gibi. Buna son verilmeli,” diye ekledi. “Oyuncular avantaj sağlamaya çalışıyor çünkü bunu yapabileceklerini, bu tür pozisyonlarda kırmızı kart gösterildiğini biliyorlar. Howard Webb olur, Premier League olur, teknik direktörler bir araya gelir; kim müdahale edecekse etsin, şu c*** yüzünden kırmızı kart göstermeyi bırakın!”

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Yorumcular, kendini yere atmaya karşı birleşti

Carragher'ın tepkisini, birlikte yorum yaptığı Gary Neville de paylaştı. Neville, olayın başlamasından doğrudan Mac Allister'ı sorumlu tuttu.

Eski Mancehster United kaptanı şunları söyledi: “Mac Allister'ın böyle yere düşmesine gerek olduğunu düşünmüyorum ama kafayla hafif bir temas var. Birazcık öne gitmek bile size pahalıya mal olabilir. Mac Allister'ın tepkisi biraz abartılı, bunu söyleyebilirim. Kalk ayağa. Utanç verici. Bu, Mac Allister'ın suçu çünkü Odegaard yerdeyken başına tokat atıyor. Buna hiç gerek yoktu.”

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Şöyle ekledi: “İnceledikleri şey, Madueke'nin başını hafifçe öne hareket ettirmesi. Umarım bunun için kırmızı kart vermezler.”

Arsenal efsanesi Ian Wright da görüşünü paylaşarak hakemlerin bu oyuna gelmemesini övdü. Wright şunları söyledi: “Mac Allister'la ilgili ilk dikkat çeken şey, yere düşme biçimi. Aslında Odegaard'ın başının arkasına tokat atıyor. Kuralların buna karşı bir şey yapması gerekiyor çünkü bu [Mac Allister'ın yere düşmesi], birini oyundan attırmaya çalışmak demek. Sağduyu galip geldi çünkü [Madueke] kafasını ona doğru itmedi, sadece onunla yüzleşti. Mac Allister da bunu fırsata çevirip yere düşmeye çalıştı.”

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Hakemlik yaklaşımının yeniden değerlendirilmesi çağrısı

Bu olayın, Premier League'de hakemlerin kendini yere atma ve oyuncular arasındaki karşı karşıya gelmeleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirmesi muhtemel. Önde gelen isimlerin PGMOL başkanı Howard Webb'i müdahaleye çağırmasıyla, rakiplerine kolay yoldan kırmızı kart göstertmek için hafif teması abartan oyunculara karşı önlem alınması yönündeki baskı artıyor.

Mac Allister ise yeniden futboluna odaklanmalı. Liverpool, az farkla kaybettiği maçın ardından toparlanıp ligdeki hedeflerinden sapmamayı amaçlarken orta saha oyuncusunun da tartışmalı hafta sonunu geride bırakması gerekecek.