"Şaka değil"... İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile oynadığı maçlarda inanılmaz bir istatistik

Bir basın raporu, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile oynadığı iki maçta ortaya çıkan, inanılması güç bir istatistiği ortaya çıkardı.

"Marca" gazetesi şöyle yazdı: "Bu bir şaka değil... Mantıksız görünebilir, ancak gerçek. İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'a karşı oynadığı iki maçta, De la Fuente'nin takımı sadece üç faul aldı."

Gazete şöyle devam etti: “Bu rakam son derece düşük. Ancak bu istatistikte en şaşırtıcı olan şey, üç faulün de kartla sonuçlanmış olması.”

İlk durum, Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve golsüz berabere biten maçtaydı; İspanya milli takımı sadece bir faul aldı: 16. dakikada López Cabral’ın yaptığı faul.

Yurente’ye yapılan bu faul, maçtaki ilk ve tek sarı kartla sonuçlandı... Bu, İspanya’nın maç boyunca aldığı tek faul oldu ve Afrika takımı, İspanya’yı durdurmak için başka bir faul yapmaya gerek duymadı.

Suudi Arabistan’ın performansı daha sert geçti… İki faul yaptı ve her ikisi de sarı kartla sonuçlandı.

Salem Al-Dossari, Pedro Porro’ya çelme takması nedeniyle, Muhammed Kano ise Rodri’ye dirsek atması nedeniyle sarı kart gördü.

İlk tur tarihi bir turduysa, bu tur rekorları alt üst edecek.

1966 İngiltere Şampiyonası'ndan bu yana, hiçbir maçta bir takım maç boyunca tek bir faul bile yapmamıştı... Hatta bu faul, onlara Avrupa Şampiyonası şampiyonu karşısında değerli bir puan kazandırdı.

Ancak Suudi Arabistan karşısında durum böyle değildi; Suudi Arabistan, Atlanta’dan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu şaşırtıcı istatistiğin anlamını analiz etmemiz gerekiyor, ancak açıkça ortaya koyduğu şey, İspanya’nın rakiplerinin hata yapmaya gerek duymadıklarıdır.

Pedri, uzatma dakikalarında tek sarı kartı gördü ve takım, Suudi Arabistan’ı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek bu turnuvada ikinci kez kalesini gole kapattı.

Tarihi bir rekor… Çünkü İspanya, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında daha önce hiç kalesini gole kapatamamıştı ve La Roja’nın kalecisi de daha önce hiç bu kadar rahat görünmemişti.